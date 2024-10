Alkotás szabadsága

Gaál Ildikó nem csak a munkában, hanem az életben is Koltai Róbert párja már évek óta. Otthon, és a munkában is kiegészítik egymást, hiszen rendszeresen dolgoznak együtt, ahogy ebben a filmben is. A közös munka jól működik, bár néha azért akadnak szakmai viták, de mindig megbeszélik, az ötleteket is.

– Feladat van, amit meg kell oldani. Ha az ember egy szerepet elvállal, akkor azt megpróbálja feltérképezni a rendező és a partner segítségével. Nem számít, hogy együtt él-e a rendezővel, a szerep a legfontosabb – fejtette ki a 81. évében járó színész. Mosolyogva elmesélték azt is, hogy előfordult a filmforgatás alatt, hogy éjszaka valamelyikőjük felébredt, és szólt a másiknak: figyelj, figyelj, ötletem van, ötletem van. És akkor azt megvitatják, akár hajnali négykor is.

Gaál Ildikó azt is kifejtette, hogy a rendező-színész kapcsolat számára nem egy hatalmi kérdés. – Szerintem a rendező máshonnan nézi az alkotást, a folyamatot, a művet, mint ahonnan a színész. A rendező jó esetben látja az egészet, gondol valamit az egészről. Viszont egy idő után sokkal többet tud a színész a saját szerepéről, és jó is hogyha ötletei vannak, amivel akár ki is egészítheti a karaktert, ami az egész filmre jó hatással lehet. Ezért jó ezeket mindig megbeszélni, teret adni mindenkinek – részletezte a rendező, és megjegyezte: Koltai Róbertnek az is a nagy szerencséje és tehetsége, hogy nagyon szereti a kamera, és a színpadon is fantasztikusat tud alakítani. Elmondta, hogy a filmekben nagyon fontos, hogy tudjon a színész piciket játszani, ahol csak a szeme rezdül, vagy az arca mozdul, mégis hihetetlen hatást ér el. Példaként említette az Akik maradtak című filmben Hajduk Károly zseniális alakítását, ahol időnként a lopott, csöndes pillantásoknak, sóhajoknak és kéztördeléseknek még az éles szavaknál is sokkal nagyobb erejük van.