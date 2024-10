A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzat elkötelezett a vármegyei hagyományok ápolása mellett, a határon átívelő közös értékek sokszínűségének megőrzésére és megismertetésére. Nyíregyháza és Vásárosnamény után a Kisvárdai Konferencia Központban megrendezett keddi program a harmadik eleme volt a nemzetközi projektnek, aminek a célja: lehetőséget biztosítani a magyar és szlovák állampolgárok közötti kapcsolatok erősítésére, és a személyes tapasztalatokon alapuló ismeretátadásra.

Értékes barangolások konferencia

Fotó: Bozsó Katalin

A konferenciák témája az Unió közös örökségének gazdagsága és sokszínűsége, a magyar-szlovák kapcsolatok építése és fenntartása volt. Az eseményeken megjelent vendégek megismerhették egymást, a résztvevő civil szervezetek, intézmények, önkormányzatok képviselői betekintést kaphattak egymás munkájába, és ezen ismeretek lehetőséget teremtettek a magyar és szlovák határon átívelő közös együttműködésekre. A program sikeres megvalósítását három együttműködő partner segítette szakmai munkájával: Rovás Polgári Társulás, Királyhelmeci Kráľovský Chlmec Gimnázium, Thália Színházi Társaság.

A konferencia központ terme megtelt kulturális szakemberekkel, érdeklődőkkel és fiatalokkal is. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke köszöntő beszédében kifejtette, hogy Kisvárda kiváló helyszíne az értékkonferenciának. Külön kiemelte, hogy milyen fontos a fiatalok jelenléte, hiszen ezt a kultúra és közösségépítő folyamatot ők viszik tovább, mint következő generáció.

- Ennek az értékkonferencia sorozatnak is az volt a célja, hogy azokra az értékekre, arra az örökségre, amelyből mi születtünk, arra valóban felhívjuk a figyelmet. Ne csak büszkék legyünk rá, hanem valóban éljünk is vele és éltessük is ezeket. És úgy gondolom, hogy azok az előadók, akik a mai napon is itt voltak, ők mind-mind magas színvonalon végeznek kultúraközvetítő és közösségépítő tevékenységeket, és alkotnak maradandót. Szerettük volna, ha az előadók példát és irányt is mutatnak. Az volt a célunk, hogy minél többen kapcsolódjanak be ebbe a küldetésbe. Reméljük, hogy ezzel az értékkonferenciával is tudtunk a cél felé egy lépést tenni. A vármegyei önkormányzat, és az értéktár is együttműködik, és úgy gondolom, hogy ebben mindig partnerek azok a települések, közösségek, akikkel találkozunk – fejtette kis Baracsi Endre, és reményét fejezte ki, hogy nem lesz akadálya annak, hogy még tovább haladjon a kultúra, az örökség és az érték afelé, hogy az összetartozást megerősítsék.