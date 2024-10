Kétséget kizáróan

– M. I.-né bűnössége minden kétséget kizáróan megállapítható – ezt mondta dr. Mészáros Attila kedden a perbeszédében és hozzátette: ezt támasztják alá a tanúvallomások és a szakértői vélemények is. – Az asszony féltékeny volt, ezért locsolt az ágyban fekvő élettársára benzint, s gyújtotta meg, s ezért öntött üzemanyagot a nyári konyha ajtajára is. Meg akarta ölni őket, és nem rajta múlt, hogy a haláluk nem következett be. A tűzvédelmi szakértő megállapította, hogy ha nem fékezik meg a lángokat, M. G. és a volt felesége is életét vesztette volna – mondta az ügyész és hozzátette: a büntetés kiszabása és annak mértéke ebben az esetben különösen sarkalatos pont, hiszen az elmeorvos szakértők megállapították, hogy M. I.-nét a kóros elmeállapota nagy mértékben korlátozta a cselekvési képességében – ez mindenképpen enyhítő körülmény, ahogy az is, hogy a cselekménye kísérleti szakban maradt, noha ez nem rajta múlt – mondta az ügyész, és végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

Az M. I. kirendelt védőjét helyettesítő dr. Dobos Zoltán viszont azt hangsúlyozta, hogy a vádlott nem akarta megölni sem az élettársát, sem annak volt feleségét. – M. I-né és M. G. bántalmazó kapcsolatban éltek, s az asszony paranoid elmezavarban szenved, így amikor az élettársa odaköltöztette a korábbi feleségét, veszélyben érezte az egzisztenciáját, és a lakóhelyét, de amit tett, nem ölési szándékkal tette. Ez egy segélykiáltás volt a részéről, s végig beszélt a sértettekhez, vagyis tudta: képesek lesznek védekezni a tűzzel szemben. Ezekre tekintettel az elsődleges indítványom, hogy mentsék fel, vagy hogy enyhébb minősítést kapjon az ügy. Ha mégis megállapítják a bűnösségét, vegyék figyelembe a kóros elmeállapotát, a büntetlen előéletét, és ítéljék felfüggesztett szabadságvesztésre, ha pedig letöltendő szabadságvesztés az ítélet, annak időtartama ne legyen hosszabb annál, mint amit eddig bv-intézetben töltött – tette hozzá a védő.