A Nyíregyházi Állatparkban minden évben más-más tematika szerint rendezik meg az állatok világnapját. A színes programokhoz évek óta csatlakoznak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársai is, hiszen a rendőrség is egyetért azzal a vállalással, hogy minden faj közül az embernek a legnagyobb a felelőssége abban, hogy az állat és növényvilág a jövő nemzedékek számára is megmaradjon.

Fotó: rendőrség

Október 4-én varázslatos környezetben, különleges állatok, trópusi növények szomszédságában várták a látogatókat, hogy a felelős állattartás szabályairól, a rejtőzködő állatok életmódjáról, az állatok érzelmeiről beszélgessenek velük.

A Viktória ház „Police sarka” megtelt érdeklődő gyerekekkel. A szakemberek felhívták a figyelmet az állatvédelemre, az állatok szeretetére, hiszen a jó gazda gondosságára óvodás kortól nevelhetőek, taníthatóak a gyerekek. Az, hogy milyen kapcsolatot alakítanak ki a kisállatokkal, hogyan tudatosul bennük a gondozásuk, ellátásuk fontossága, erősödik bennük a felelősségtudat, ami fontos a jelenben és a jövőre nézve is. Az állatvédelem közös ügy, az állatvédelmi törvény pedig szigorú és egyértelmű, aki gerinces állatot indokolatlanul olyan módon bántalmaz, hogy az maradandó egészségkárosodást szenved vagy elpusztul, továbbá aki a gerinces állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi, állatkínzás vétségét követi el. Az állatok érző lények, odafigyelésre és kellő törődésre van szükségük, éppen ezért csak az tartson házi kedvencet, aki ezt meg tudja az állatnak adni.