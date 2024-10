A nyíregyházi Krúdy-napon évről évre felidézik az író életének fontos pillanatait, munkásságát, érdekes jellemvonásait, a század eleji hangulatot, melynek egyik emblematikus figurája és históriása volt. Koszorúzások, ünnepi beszédek, különleges műsorok, helytörténeti séta, kiállítás, filmvetítés és online kvíz is felelevenítette Krúdy Gyula emlékét.

Koszorúzás Krúdy Gyula szülőházánál

Fotó: Bozsó Katalin

Márai Sándor így írt példaképéről: „A legtisztább, a legnemesebb, a legelsők közül való író volt Krúdy Gyula, nemcsak magyar viszonylatban. Van abszolút irodalom, ahogyan van abszolút zene. Krúdy 17 éves korában kezdett írni, és 38 éven át nem csinált hibát. Őt magát, Szindbádot, a hajóst sodorta a végtelen tenger, apály és dagály. Csodáljuk művét, mert csak mi tudjuk, mibe került.”

Krúdy Gyula szellemisége

A pénteki program 9.30-kor Krúdy Gyula szülőházánál kezdődött a Szent István utcán, majd Krúdy egykori iskolájánál folytatódott. Mindkét helyszínen a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjai adtak színvonalas műsort. A Bessenyei téren 11 órától Varga Imre Kossuth-díjas szobrászművész köztéri alkotása állt a középpontban. A Krúdy-szobor díszletként szerepelt a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium diákjainak hangulatos műsorában, a fiatalok korhű ruhákban idézték meg az író szellemiségét és a kort, amiben élt, s alkotott. Az előadás előtt Nagy Szabina önkormányzati képviselő mondott emlékező beszédet, aki dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, és az egész városvezetés nevében is köszöntötte a megjelenteket. – A mai napon a város több pontján megemlékezést és programsorozatot szerveznek az önkormányzat kulturális intézményei Krúdy Gyula születésének évfordulója alkalmából, hiszen az író 1878. október 21-én itt, Nyíregyházán született. Emlékezünk Krúdy szülőházánál, iskolájánál, de a helyiek, vagy a várost látogatók itt a Bessenyei téren elhaladva is felidézhetik a nagyságát. Ez az emlékmű a hazatérés jelképe, ugyanis Krúdy fiatalon elkerült innen, de műveiben mindig fontos szerepet játszott szülővárosa és a Nyírség. Nemcsak Nyíregyházáról írt, de az itt élő embereket is megjelenítette, mindig is nyíregyházinak vallotta magát – mondta Nagy Szabina, majd Krúdy Gyulától idézett pár mondatot: „Ennek a városnak voltam az írója. Az én olvasóim sohasem kérdezték, hol születtem. Minden írásomból kitűnik, hogy nyíregyházi vagyok, aki büszke származására. Harminc esztendeig mindig Nyíregyházáról írtam. Könyveim éppúgy jelenítik a régi Nyíregyházát, mint akár a város múzeumai.”