– Nem követtem el ezt a bűncselekményt, már az is megalázó, hogy itt kell lennem, ezért nem járulok hozzá, hogy bent legyenek a sajtó képviselői és a kamerák – ezt mondta az édesanyja brutális megölésével vádolt Z. Zs-né szerda délelőtt, miután vezetőszáron, bilincsben behozták a Nyíregyházi Törvényszék egyik földszinti tárgyalótermébe. Dr. Stál József törvényszéki bíró ezt elutasította, ám a nő egy másik kérésének helyt adott, ennek megfelelően az egészségi állapotával kapcsolatos információkat nem közölhetjük – természetesen tiszteletben tartjuk a személyiségi és betegjogait, így ezekről a későbbiekben sem írunk majd.

Különös kegyetlenség és brutalitás: a vád szerint az asszony ütötte, rugdosta és késsel szurkálta az édesanyját, aki a helyszínen meghalt.

Különös kegyetlenség: a kirendelt védő, dr. Farkas Csilla és dr. Stál József törvényszéki bíró az előkészítő ülésen

Fotó: KM

Különös kegyetlenség: elfogultságot jelentett be

– Olyan komoly bizonyítékaim vannak, amelyek miatt meg kell szüntetni a velem szemben folytatott eljárást. Hamis iratokat csatolt be a rendőrség, a videón például még a dátum is rossz, ám ezt nem vette figyelembe az ügyészség, amikor a vádiratot készítették – mondta a nő és kiderült: korábban azt kérte, hogy elfogultság miatt dr. Mészáros Attila főügyészségi ügyészt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészséget is zárják ki az eljárásból. A Legfőbb Ügyészség ezt elutasította, ennek ellenére Z. Zs-né kitartott e kérése mellett. – Hamis bizonyítékok miatt 16 hónapja állok a legszigorúbb kényszerintézkedés alatt és szenvedek emiatt. Nem jártam aznap az édesanyámnál, és kamerafelvétel is bizonyítja, hogy abban az időben, amikor a bűncselekmény történt, nem lehettem a helyszínen, ennek ellenére elkészült a vádirat. Ennek oka vagy figyelmetlenség vagy elfogultság – jelentette ki az asszony, akit többször is megkért a bíró, hogy csak akkor szólaljon meg, ha erre engedélyt kap. Ezután a hosszú közjáték után kezdődhetett csak el az előkészítő ülés érdemi része.

Késsel szurkálta a fejét, a nyakát

Különös kegyetlenséggel, bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva kor­látozottan képes személy ­sérelmére elkövetett emberölés – aligha létezik ennél súlyosabb vád, különösen ­akkor, ha ezt valaki az édesanyja ellen követi el. Márpedig a vármegyei főügyészség vádirata szerint Z. Zs-né tavaly 2023. június 1-jén ezt tette. – Elment az édesanyjához, ütötte, rúgta, emiatt az idős hölgynek több bordája is eltört és agyzúzódása keletkezett. Ezután egy késsel számtalan alkalommal nyakon, s fejen szúrta a 80 éves asszonyt, aki 59 rendbeli sérülést szenvedett el – ebből 33 a fejét érte. A gerincig hatoló, nyaktájéki késszúrások és a légcső átvágása miatt az asszony megfulladt, ez okozta a halálát – áll a vádiratban. Dr. Mészáros Attila azt mondta, Z. Zs-né bűnösségét többek között a genetikai szakértői vizsgálat eredménye, a kamerafelvételek és a mobilszolgáltatók adatai is alátámasztják. Azt kérte, tartsanak tárgyalást az ügyben és hozzátette: a büntetés kiszabására az eljárás azon szakaszában tesz majd indítványt.