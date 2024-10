Ebben az évben jeles jubileumot ünnepelnek: 100 esztendeje vette fel a diplomáciai kapcsolatot Magyarország és Törökország. Ennek apropóján nyílt meg az Országház a Dunaparton című kiállítás az isztambuli Tarik Zafer Tunaya Kulturális Központban, amit a házelnök nyitott meg. A látogatók megismerhették az Országház épületének építéstörténetét, képző- és iparművészeti remekeit, reprezentatív tereit és történelmi sajátosságát, kiemelve a 20–21. századi török-magyar politikai kapcsolatokat. A gazdag kerámia-, üveg- és bútorművészetet, illetve az Országház festményeit és szobrait bemutató tablókiállítás mellett az Országház épületének műtárgyai, Zsolnay és egyéb épületdíszítő elemek is megtekinthetők voltak. Kövér László, az Országgyűlés elnöke felidézte, hogy a „rokoni szálak ellenére sajnos túl sokáig tartott az az időszak, amikor országaink harcban álltak egymással. A magyar emberek soha nem fogják elfeledni azt, hogy török földön lelt menedéket megannyi hősünk. A 18. századtól kezdve a magyarok segítették a törököket a tudomány és a kultúra fejlődésében. Valamint azt is, hogy a 19. és 20. század fordulóján rengeteg török tanult szakmát és tudományt Magyarországon és „az első világháborúban fegyvertársként küzdöttünk Gallipolitól Galíciáig”. A magyar Országgyűlés épületét is bemutató tárlat a Magyar-Török Kulturális Évad jelentős eseménye. A delegáció tagja volt dr. Tilki Attila, a szabolcs-szatmár-beregi országgyűlési képviselő a Magyar-Török Baráti Csoport elnöke, a Türk Államok Szervezetén belül tanácsadói feladatokat ellátó Bölcsek Tanácsának tagja.

Kézfogás a török miniszterelnökkel

Fotó: dr. Tilki Attila közösségi oldala

– Fatih Dönmez, a Török- Magyar Baráti Csoport elnöke, korábbi energiaügyi miniszter fogadott bennünket. Előbb a Liszt Ferenc Magyar Kulturális Intézetben Sipos Áron igazgató egy művészeti kiállítást mutatott be delegációnknak, majd a Tarik Zafer Tunaya Kulturális Központban adta át Mátis Viktor nagykövet Erdal Salikoglu török énekmondónak, műfordítónak, magyarságkutatónak, az Isztambuli Magyar Kulturális és Baráti Társaság alapító elnökének, az Egri Csillagok fordítójának a Magyar érdemrend tisztikeresztje kitüntetését. Az isztambuli est fénypontja Káel Csaba Tiszta Forrás – Bartók Nyomában Anatóliában című előadása volt az Atatürk Kulturális Központban – idézte fel az élményeit a hazatérése után a fehérgyarmati illetőségű dr. Tilki Attila.