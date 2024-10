Bákány Zsoltné Edina, nyíregyházi irodavezető, Otthon Centrum

Fotó: Magánarchívum

Persze ahhoz, hogy ez a szegmens nagyot fusson, elegendő eladó lakásra is szükség van. A szakértő azt mondta, változatosan alakuló kínálat, erősödő kereslet jellemzi az idei ősz elejét. Az eladó lakások pedig gyorsan pörögnek, cserélődnek, már csak azért is, mert az emberek élethelyzetükből adódóan (a fiatalok önállósodása, házasodás, gyermekszületéssel nagyobb lesz a család, vagy elhunynak az idős emberek) költöznek, vándorolnak, a lakások megüresednek és eladhatóvá válnak. Az elmúlt néhány hónapban Vas, Szabolcs-Szatmár és Bács-Kiskun vármegyékben kiugró mértékben, 35-40 százalékkal több érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra. Bákány Zsoltné Edina elmondta, a szomszédos vármegyéből is szívesen jönnek Nyíregyházára lakást venni, elsősorban befektetési céllal.

– Ennek oka nem máshol, mint az árakban keresendő. Debrecenben majdnem milliós négyzetméteráron kelnek el az ingatlanok, Nyíregyházán még két lábbal járnak a földön az eladók, hozzá kell tenni, hogy az épület állapotától, elhelyezkedésétől függően itt is elég nagy a szórás az árakban. A minap egy 52 négyzetméteres lakást adtunk el 32 millióért. Ugyanilyen alapterű, de felújítandóért 26-27 milliót kért el a tulajdonosa – hangzott el egy konkrét példa.

Befejezésül arról beszélgettünk a szakemberrel, hogyan nézzen körül a piacon, aki ingatlant szeretne venni jövőre a megtakarításából. Először is ne bízza a véletlenre, kezdje el a keresést időben és kérjen segítséget hozzá. Az épület statikai állapotára mindig kérdezzen rá, ahogyan a víz -és villanyvezetékekre is, próbálja ki a fűtésrendszert, ellenőrizze a havi rezsit, az energetikailag korszerű otthonok mindig népszerűbbek, de mindemellett legyen fontos a lakókörnyezet is, hiszen ez lesz a záloga annak, ha később el akarja adni vagy kiadni az ingatlant.