Viszonylag gyakran előfordul, hogy újra kell terveznünk a mentális GPS-ünket ahhoz, hogy a lelki egészségünk rendben legyen, ám nem mindenki tudja, mit tehetne ezért – ezzel kezdte előadását a napokban a Nyíregyházi Egyetemen Körei László, aki természetesen jó tanácsokkal is is szolgált. Az intézmény sok energiát fektet abba, hogy a hallgatóik a lehető legjobban érezzék magukat a tanulmányaik alatt, ennek jegyében már évek óta tartanak tudomány-népszerűsítő eseményt a lelki egészség napjához kapcsolódva – ezúttal Miterkó Pál gondoskodott arról, hogy a résztvevők ráhangolódjanak az előadásra: handpan nevű hangszerén előadott akusztikus zenéje megnyugtatta az elméket, így egy szűk órára mindenki letette a gondjait, bajait, s csak az előadóra figyelt.

Lelki egészség: nagyon fontosak a társas kapcsolatok

Fotó: Shutterstock

Lelki egészség: az összetevők

– Civilizációs konfliktusok feszítik a világot, de a szűkebb környezetünkben, a munkahelyünkön vagy a családunkban is lehetnek olyan problémák, amelyek miatt megbillen a lelki egyensúlyunk. A krízishelyzetekben és amikor veszteségeket szenvedünk el, fontos tudni: nem vagyunk egyedül, mindig kapunk valakitől egy jó szót, s mindig kapcsolódhatunk valakihez – fogalmazott a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetője. Elmondta: a lelki egészséget számos tényező határozza meg, így a megfelelő önismeret, a harmonikus identitás, a pozitív önértékelés, a rugalmasság, az autonómia, a szociális hatékonyság, a megfelelő kontrollfunkciók, de képesnek kell lenni a fejlődésre, rendelkezni kell a feszültségkezelés színvonalas technikáival és a megfelelő motiváltság is nélkülözhetetlen. – Mindannyiunk életében van egy zsűri, melynek tagjai kiállítanak rólunk egy bizonyítványt, s amelynek meg akarunk felelni – baj akkor van, ha nem merjük felvállalni, amit gondolunk és nem azt tesszük, amit szívünk szerint cselekednénk, hiszen ez szorongáshoz vezet. A különböző társadalmi terek hatnak a mikrovilágunkra, ám ezzel nem sok mindent tudunk kezdeni, az viszont lényeges, hogy bármi is történjen, maradjunk önazonosak. Fontos tisztában lenni azzal, hogy nem szégyen kilépni egy kapcsolatból vagy egy munkahelyről, és tovább állni, de mielőtt ezeket a lépéseket megtesszük, meg kell próbálni küzdeni – mondta Körei László, és a haragról is beszélt. – A sértettség és a düh a legrosszabb tanácsadó, mert ha tartósan együtt élünk ezekkel, a harag arat. Természetesen nem kell mindent és mindenkit egy rózsaszín felhőn keresztül látni, de ha nem kezeljük ezeket a negatív érzéseket, előbb vagy utóbb bevisszük ezeket az otthonunkba, a munkahelyünkre.