A határ a csillagos ég

Bár még űrutazást nem szerveznek, amilyen ütemben fejlődik a világ, lassan már arra is be tud fizetni, akinek megengedi a pénztárcája.

– Igazából felső határ nincsen, igény- és időfüggő az utazások értéke. Egy világ körüli utat is meg lehet szervezni, vagy túrát a Himalája csúcsára, de találkoztam már olyan kéréssel is, hogy Maldív-szigetek közül az egyiken teljesen egyedül akart lenni az ügyfél. Irodánkban a legmagasabb árat az idén májusban egy háromhetes kétszemélyes bahamai ötcsillagos útra fizették ki, 18 millió forintot, de egy egyhetes törökországi, szintén luxus utazás már másfél millió forintért is elérhető. Tehát, ha a megfelelő anyagi fedezet rendelkezésre áll, az utas nem tud olyat kérni, amit ne teljesítenénk – fejtette ki Tóthné Tóth Éva. Az Itaka Hungary Kft. utazási iroda operatív vezetője, és hozzátette: rengeteg felkészült utazásszervező iroda van, lehetetlen pedig ma már nincsen.

Érdemes titkolni a szerencsénket

– Ne költekezzen, ne kérkedjen és ne kapkodjon! – erre kéri a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának helyettes vezetője azt, aki megnyeri az ötöslottó több mint 6,2 milliárd forintos főnyereményét. Dr. Szendrei-Kökényesi Anikó szerint kiszámíthatatlan, hogy ez a hétköznapi ember számára felfoghatatlan összeg hogyan változtatja meg a gondolkodást és a viselkedést, éppen ezért a legfontosabb a türelem.

– A nagy nyeremény tulajdonosa ne rohanjon azonnal a „kasszához”, várjon akár pár hetet is, s ne egy összegben, egyetlen bankhoz, hanem több pénzintézetnél nyitott folyószámlákra utaltassa a pénzt. Alaposan gondolja át, mire és mennyit költ, kerülje a hirtelen nagy összegű kiadásokat, egy új ház, vadonatúj autó feltűnő, és olyan emberek érdeklődését is felkeltheti, akik nem feltétlenül jó szándékúak. A nagy nyeremény soha ne legyen kérkedés tárgya, s nem kell megosztani sem a szerencse hírét a közösségi oldalakon. Ekkora összegnél már érdemes pénzügyi szakember befektetési tanácsát kérni, azonban ekkor sem kell a milliárdokról beszélni – mondta a bűnmegelőzési szakember, aki arra is figyelmeztet, megjelenhetnek a nyertes környezetében a kéretlen „jó barátok”, az előbb csak kérő, később már követelőző, akár agresszív ismerősök.

– Ha eldöntötte, hogy kinek és mennyit ad a pénzből, kérje őket titoktartásra, ám azt is tudomásul kell venni, ha teljesen új életet kezd a szerencsés, s elköltözik egy másik városba, a szomszédok ott is kíváncsiak lesznek, érdeklődnek, kérdezősködnek, találgatnak, tehát tudni kell jó és elfogadható válaszokat adni. És még a legnagyobb óvatosság mellett is fény derülhet a titokra... Ha a nyertes úgy érzi, hogy nincs biztonságban, és erre egyértelmű jelek utalnak, kérjen segítséget.