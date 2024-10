Ki lesz az a szerencsés, aki mind az öt nyerőszámot eltalálja és övé lesz a több mint 6 milliárd forintos lottónyeremény? – ezekben a napokban gyakran hangzik el ez a kérdés, mi pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy ez a felfoghatatlan mennyiségű pénz vajon boldog, kiegyensúlyozott életet is jelent a tulajdonosának? Számos történetet olvashatunk tönkrement életekről: nem egy nyertes lett már földönfutó, sőt, többen öngyilkosságba menekültek, mert nem tudtak alkalmazkodni a megváltozott életkörülményeikhez. Arról, hogy ennek mi lehet az oka, Kiss Dóra klinikai szakpszichológust kérdeztük.

Lottónyeremény: az öröm mellett gondokat is hozhat

Illusztráció: Shutterstock

Lottónyeremény: fontos a tudatosság

– Szerintem mindenki eljátszadozott már a gondolattal, hogy mit tenne, ha egyik pillanatról a másikra ennyi pénzt nyerne, de ha ez mégis bekövetkezik, az hatalmas sokként éri az embert.

– Az, hogy kinek hogyan változtatja meg az életét és esetleg a személyiségét egy ekkora nyeremény, függ az illető alapszemélyiségétől, attól, milyen a viszonya a pénzhez és az emberekhez. Egy ilyen helyzetben nagyon fontos a tudatosság és a fokozatosság, és azt gondolom, egyedül, segítség nélkül nagyon nehéz megbirkózni azzal, hogy valakinek szombatról vasárnapra teljesen kifordul a sarkából az élete. Rengeteg kérdés merül fel ilyenkor, az első, hogy kinek meséljen a nyereményről. Nyilván ezt senki sem tudja magában tartani, és el kell dönteni, hogy kik azok a családtagok, barátok, akikben teljes mértékben megbízik, hiszen ez egy olyan információ, aminek ezen a szűk körön belül kell maradnia. Előfordulhat, hogy ettől gyanakvó lesz a nyertes, és azt hiszi, kitudódott a titka, ezért elkezd mindenkit árgus szemmel figyelni, s egy idő után már nem tudja, kiben bízhat.

Kudarcélményként élheti meg

– A nyertesek első dolga általában az esetleges hitelek, tartozások kifizetése, egy új ház építése, majd a hosszú távú gondoskodás a gyerekekről, családtagoktól, de fontos, hogy a költekezés ne legyen feltűnő, és az is, hogy a korábban megszokott hétköznapi rutin ne boruljon fel – ezért nem árt, ha nem mond fel azonnal a munkahelyén, hiszen akkor nem az egyik pillanatról a másikra változik meg gyökerestől az élete. Előfordulhat, hogy azok, akik tudnak a nyereményről, elkezdenek kölcsön kérni, és ha nem kapnak, megsértődnek, így negatív kép alakul ki arról a személyről, aki semmi rosszat nem tesz, csupán magát védi és ezt nem könnyű feldolgozni. Ha esetleg nem úgy alakulnak a dolgai, ahogy a nyeremény tudatában remélte, az egy kudarcélmény, hiszen úgy is értékelheti a helyzetet, hogy bár kapott a sorstól egy óriási lehetőséget, nem tudott élni vele – mondta Kiss Dóra, aki arról is beszélt, hogyan változtathatja meg a személyiséget egy ekkora nyeremény.