A két ország közötti százéves diplomáciai kapcsolat ünnepeként 2023 decemberében magyar-török kulturális évad vette kezdetét. A Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Liszt Intézet irányításával szervezett évad Budapesten indult, és decemberben Ankarában zárul, addig számos program várja az érdeklődőket. A török közmédia, a Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) is csatlakozott az egy éven át tartó programsorozathoz: október 23-án ünnepelte tematikus műsorokkal a magyar kultúrát. A Török Köztársaság kikiáltásának századik évfordulóján, október 29-én a magyar közmédia tart török napot.

Az M5 kulturális csatorna egész napos műsorfolyammal készül október 29-re. 8 órakor az M5 História című műsor a török–magyar kapcsolatok történelmét mutatta be, míg 12 órakor a természet kedvelőit a Vadvilági édenkertek: Törökország című film várja. A török kávé évszázados hagyományai 13 órakor egy ismeretterjesztő-filmben elevenednek meg, majd 13:30-tól az Isztambul 10 látványossága című turisztikai ajánló kalauzolja a nézőket a metropolisz legszebb helyszínein. A csatorna napi magazinjában, a 16:30-kor kezdődő Librettóban Fodor Gábor turkológus arról beszél majd, hogyan hatott Magyarországra a török kultúra, valamint, hogy milyen magyar emlékhelyek vannak Törökországban. Bársony Bálint zeneszerző, szaxofonművész beszámol róla, hogyan hatottak a török zenei hagyományok művészetére, és bemutatja Erdal Salikoglu török zenésszel közös klipjét is. Török Tilla Junior Prima-díjas előadóművész a magyar és a török kultúra összefonódásáról mesél, valamint a műsor részeként megismerhetik az egyik legkülönösebb Rákóczi-emlékhelyre is, a kassai Rodostói házba.