Előkerültek 1956 októberében a nemzeti színű zászlók

Fotó: Levéltári archívum

Ma ki halna meg a hazáért?

– A színházam művészeinek zöme 40 év körüli alkotó, akik éppen most vennék át generációmtól a nemzeti stafétabotot. Tudom, hogy magyarul fognak beszélni az ő unokáik is. Ez megnyugtat. Még akkor is, ha a minap egy szalagavató ünnepségen a 150 végzős diákból csak néhányan énekelték a Himnuszt. Még csak nem is tátogtak. A szüleik sem. Szomorú voltam, ahogyan néztem ezeket a szép, magyar ifjakat, de még nagyobb elkötelezettséggel ugrottam neki a szabadságharc emlékére összeállított előadás megrendezésének. Azt hiszem, ennyit tehetek. Végzem a dolgomat…

– Ma ki halna meg a magyar hazáért? Ezt a kérdést tettem fel a próbák elején. Némán néztünk egymásra. Na, barátaim, ez a különbség az ötvenhatosok és miközöttünk. Ők az életüket áldozták a magyar szabadságért. Vajon meghoznánk-e mi is ezt az áldozatot? Ezen erősen gondolkozzatok el! – mondtam. A szégyenkező csend ordított a színpadon...