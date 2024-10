Az ENSZ döntése értelmében október 15-én a többségi társadalom nagyobb figyelmet fordít a látássérültekre. A fehér bot a vakok és az alig látók utcai közlekedésének közismert, elengedhetetlen eszköze. Megalkotásának gondolata egy francia grófnőben fogalmazódott meg 1920-as években, s az első ötezer darab már 1931 februárjában forgalomba került, gyártását maga az ötletgazda finanszírozta. Az idén ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete – erről is megemlékeztek a civil szervezet munkatársai, önkéntesei és támogatói kedden, a fehér bot napján tartott ünnepségen a vármegyeháza dísztermében.

A közös munka eredményes

– A látássérült emberek egy kicsit másképpen érzékelik a világot, tapasztalataikat, észrevételeiket pedig nemcsak lehet, hanem figyelembe is kell vennünk egy-egy projekt­nél, pályázatnál, program szervezésénél. Kiemelkedő az az érzékenyítő munka, amit az egyesület tagjai végeznek, s amelybe a vármegyei önkormányzat is igyekszik bekapcsolódni partnerként. A társadalomnak vannak még hiányosságai, amiket csak akkor fogunk tudni pótolni, ha lesznek szervezetek, amelyek tesznek is a számukra fontos ügyekért – hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében Baracsi Endre. A vármegyei közgyűlés alelnöke hozzátette: a látássérültek ügye ilyen, s bízik benne, hogy az erőfeszítéseknek lesznek további kézzel fogható eredményei. A társadalmi elfogadás erősítéséhez minden lehetséges eszközt felhasználnak a jövőben is.

Nagy Szabina önkormányzati képviselő aktív önkéntese az egyesületnek. Kifejtette: Nyíregyháza igyekszik olyan forrásokkal támogatni a civil szervezeteket, így a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületét is, mellyel hozzájárul értékes érdekvédelmi munkájukhoz. – Az elmúlt időszakban még szorosabb kapcsolatot építettünk ki, ugyanis elindult a városi közlekedés modernizálása, a belváros hét csomópontjában akadálymentes jelzőlámpák segítik a látássérülteket. Ezeket az eszközöket a vakok, gyengén látók aktiválják és kapcsolják ki egy saját távirányítóval, így csak addig működnek, amíg szükséges – magyarázta Nagy Szabina, aki ígéretet tett arra, hogy a következő öt évben is támogatja az egyesületet. Ezt nyomatékosítva átadott Nemes-Nagy Tündének hat távirányítót az akadálymentes jelzőlámpákhoz, támogatva további hat látássérült ember biztonságos átkelését a legforgalmasabb zebrákon.