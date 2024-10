Nem féltek

– Az '56-osok nem féltek, tudták, hogy a szabadságért minden áldozat megéri. Megéri bíróság elé állni, igazságtalan ítéleteket elszenvedni – részletezte az elnök, és felsorolta, hogy bírósági ítélet alapján kiket végeztek ki vármegyénkből.

– Most amikor vármegyénk települései folyamatosan fejlődnek, fontos visszaidézni a múltat, és megérteni, hogy ezen anyagi és szellemi eredmények nem a semmiből születtek. Az 56-osok hősiessége mutatott utat nekünk. Ők adták meg az alapját annak, hogy ma egy szabad országban élhetünk. Az ő hitük, kitartásuk és áldozatvállalásuk nélkül ma nem állhatnánk ki. Különösen büszkék lehetünk arra, hogy vármegyénkből is rengeteg fiatal vett részt a forgalomban: Kisvárdáról, Mátészalkáról, Nyíregyházáról, és a kisebb falvak lakói is bátran kiálltak a szabadság mellett. Ők voltak azok, akik a jövőért harcoltak, nem csak a saját életükért, hanem azokért, akik még meg sem születtek. Ma a mi kötelességünk az, hogy továbbra is ezt az örökséget biztosítsuk, hogy gyermekeink, unokáink is tudják, mit jelent, milyen nagy dolog a szabadság – hívta fel a figyelmet Seszták Oszkár, és Kölcsey Ferenctől idézte a Himnusz sorait: Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt!

– Ezek a szavak most 1956 hősei előtt tisztelegve különösen nagy jelentőséget kapnak. A szabadságért és a függetlenségért adott áldozatokat soha nem feledhetjük. 1956 üzenete ma is aktuális: a szabadság nem egy végleges állapot, hanem állandóan védelmezni kell, ma már nem fegyverrel, hanem munkával, tisztességgel és összefogással. Ahogy akkor, ma is ki kell állnunk az igazságért, az emberi méltóságért, és nem szabad engednünk a nyomásnak, a szélrózsa bármely irányából is érkezzék – mondta a vármegyei közgyűlés elnöke, és zárásként Mária Sándor Mennyből az angyal című verséből idézett.

A megemlékező beszédek után Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés ezüst emlékérme kitüntető elismerést adományozta: dr. Kührner Éva részére, a Bessenyei Társaság elnökeként kifejtett, kimagasló tevékenysége elismeréseként; Komiszár Dénes részére kiemelkedő helytörténészi, közéleti tevékenységének elismeréseként. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés emlékplakettjét pedig Dombrádi László nyugalmazott tűzoltóezredes kapta a több évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként.

Az ünnepség a Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjainak igazán megható és nagyon színvonalas műsorával folytatódott, majd megkoszorúzták az 56-os emlékművet, és Rada János sírját a régi temetőben.