– A tudata tiszta, a gondolkodása ép, az intellektuális képességei átlagon aluliak. Közömbösnek tűnik, de belül túlfűtöttek az érzelmei, hajlamos a szorongásra, gyötrődésre, s csak a saját érdekeit veszi figyelembe. Az őt ért sérelmekre agresszívan reagál, de tisztában van a tettei következményeivel, s azok morális súlyával – többek között ezt állapította meg Ficsóriné Zentai Edit igazságügyi pszichológus szakértő O. B-ről, aki a vád szerint tavaly májusban egy zsinórral megfojtotta terhes élettársát Nyírkátán. A szakértő, akit kedden a Nyíregyházi Törvényszéken hallgatott meg dr. Fintor Nóra törvényszéki bíró tanácsa, elmondta, a férfi következetesen kitartott amellett, hogy nem emlékszik arra az estére, amikor a bűncselekmény történt – a pszichológus szerint emögött állhat elhárító mechanizmus is. Elhangzott: O. B. többször is elismételte, hogy számára felfoghatatlan, ami történt és hogy a mai napig szereti a nőt, akit a vádirat szerint máskor is bántalmazott.

Megfojtotta a nőt O. B., aki az előkészítő ülésen nem a váddal megegyezően ismerte el a bűnösségét

Fotó: KM-archív

Megfojtotta: tárgyként kezelte a nőt

Dr. Bárdos Lajos és dr. Dobra Mária igazságügyi orvosszakértők egy korábbi tárgyaláson azt mondták, O. B. morális képességei alacsony szinten vannak, de nem áll fenn nála kóros elmeállapot, a beszámítási képességeiben pedig nem volt korlátozva akkor, amikor a cselekményt elkövette. Az érzelmei sekélyesek, a döntései indulatvezéreltek. Párkapcsolati magatartása alacsony szintet képvisel, az élettársát kihasználta, tárgyként kezelte – írták a szakvéleményükben, és mint a keddi tárgyaláson elhangzott, a korábbi élettársa jól tudta kezelni, hogy a párja az apró sérelmekre eltúlzottan reagál, s hogy a felhalmozódott feszültséget agresszíven vezeti le. Ficsóriné Zentai Edit szerint ennek oka a két nő személyiségének különbözőségében keresendő: míg a korábbi élettársa alárendelt szerepet játszott a kapcsolatukban, J. E. hangosabb, határozottabb volt, aki nem félt a konfliktusoktól. – O. B. viselkedése a személyiségszerkezetéből fakad, de azt, hogy a személyiségjegyei erősebben vagy gyengébben mutatkoznak, függ attól is, hogy ki van mellette – tette hozzá a szakértő.