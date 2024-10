Egy hete súlyos trauma rázta meg a nyíregyházi bánkisokat, motorbalesetben veszítették el 16 éves iskolatársukat. A becsengetés előtti percekben Nyíregyházán az Árok utcán történt tragikus eseményeket a Kazinczy-iskolások közül is sokan látták, így az iskolapszichológusok már aznap mind a két intézményt meglátogatták, s azokkal, akik segítségre szorultak foglalkoztak is. Jámbor Csilla szakpszichológustól tudjuk, az első néhány nap nagyon nehéz ilyenkor, a diákok sokat gondolnak elveszített osztálytársukra, a gyász feldolgozása egy hosszú folyamat.

Meghalt, elveszítettek egy osztálytársat. Hogyan dolgozzák fel a gyászt egy közösségben?

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

– A kollégák már aznap meglátogatták a gyerekeket, amikor a baleset történt. Ilyenkor az első órák a kríziskezelésről szólnak, a pedagógusok igyekeztek megnyugtatni őket. A tragikus eseményekre nincs idő felkészülni, ezért is annyira megterhelőek lelkileg. Általában haza is engedhetik az iskolából a gyerekeket egy ilyen történés után, de előtte az osztályfőnök vagy egy pedagógus elbeszélget velük. Sok mindenről lehet beszélgetni: a történtek tisztázásáról, az elveszített/szeretett személyről, vagy ebben a szituációban arról, hogy hasonló veszély mindenütt leselkedik ránk, a közlekedésben leginkább. Jónéhány tanári karban jártunk szakpszichológusként, s mindenhol azt tapasztaltuk, hogy példaértékűen vették a vállukra a pedagógusok ezt a feladatot. Persze előfordulhat, hogy közülük is elsírják magukat, mert nagyon erős az érzelmi behatás, nehéz egy tragédiákról könnyek nélkül beszélni – mondta el Jámbor Csilla.

Meghalt – nehéz elfogadni a veszteséget

– Az első körös osztályfoglalkozás arról szól tehát, hogy ezt a fajta megrázkódtatást, sokkot, amit átéltek együtt a gyerekek az osztálytársuk elvesztésekor, valahogy ki tudják magunkból beszélni, el tudják mondani érzéseiket, megvigasztalják a másikat, mert annyira sír, annyira megviselték a történtek. A közösségben fellépő gyászról mindig el szoktuk mondani természetes, hogy mindenki másként reagál. Egyénfüggő, ki hogyan viselkedik, amikor elveszít valakit, legyen az rokon, barát, munkatárs, szomszéd, s a közösségekben el kell fogadnia a különbségeket, hogy másképp gyászolunk. Gondoljunk csak arra, hogy a múlt heti tragédiát a szomszédos iskolából a fiatalabbak is talán végig nézték, a megrázó képsorokat még hetek elteltével is emlegethetik a kisebb gyerekek. A szülőknek figyelniük kell azokra a jelekre, ha a látottak kihatnak a gyermekre, pl. nem alszik jól éjszaka, rossz gondolatai vannak. Beszélgetésekkel oldható ez a fajta feszültség. Kisebbeknél az is előfordulhat, hogy nagyon erősen elkezdenek aggódni a saját szüleik miatt, hogy akkor ők is meghalhatnak egyik pillanatról a másikra. S görcsösen elkezdenek ragaszkodni a szülőkhöz, folyamatosan követik a lakásban, esetleg igénylik, hogy odabújjanak hozzájuk éjszaka, vagy ott akarnak velük aludni, fontos, hogy ezt tolerálják a szülők.