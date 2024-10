A nyíregyházi Kölcsey-gimnáziumban 1957–1961. között tanult egykori B osztály tanulói tartottak találkozót nemrégiben a Colorado Étteremben. A meghitt hangulatú összejövetelen rengeteg régi fénykép került elő, és megannyi történetet, emléket idéztek fel a résztvevők. Szomorúan, könnyezve, elcsukló hangon emlékeztek azokra az egykori osztálytársaikra és tanáraikra, akik sajnos már nem lehetnek közöttük. A találkozó több tanárrá lett résztvevője úgy nyilatkozott, ha visszamehetnének az időben, akkor is újra a pedagóguspályát választanák. Néhányuk gyermeke is e hivatást gyakorolja. Jelen volt a találkozón dr. Csorba Sándor egyetemi tanár, az osztály egykori oktatója, aki elmondta, hogy 50 évig és 147 napig dolgozott pedagógusként. Tanított középiskolában, főiskolán és egyetemen. Örömmel tölti el, hogy Nyíregyháza egyetemi várossá kezd válni, s ebben az ő munkája is benne van. Mint mondta, a tanári katedrára lépés óriási felelősséggel jár: az oktatói pályát az őszinte szeretetnek és a tudás átadása iránti vágynak kell áthatnia. S íme, azok neve, akik részesei voltak e boldog találkozásnak: Dömötör Ildikó, Jarosiewitz Hajnalka, Jászberényi Éva, Karika Karola, Lőrincz Éva, Papp Éva, Szilágyi Margit és Vaskó Erika.

Cselényi György