Az őszi szüneti foglalások negyede a hosszú hétvégére szól

Az őszi szünetet záró hosszú hétvége némileg átrendezi a turisztikai régiók sorrendjét. Bár Észak-Alföld és Észak-Magyarország továbbra is az élen áll, a Balaton és Nyugat-Dunántúl régiói megelőzik Dél-Alföldet. A legkeresettebb úti célok esetében is történik némi változás, de Eger és Gyula a hosszú hétvégén is a dobogó élén szerepel. Őket Pécs, Hévíz, Miskolc, Budapest, Zalakaros, Hajdúszoboszló, Sárvár, Debrecen és Szeged követi. A hosszú hétvégén továbbra is a két- és hároméjszakás tartózkodások a legnépszerűbbek. A szálláshelyek közül a hotelek a legnépszerűbbek a hosszú hétvégézők körében is, a foglalások 35%-a ide szól. Az apartmanok 28%-kal a második helyen állnak, vendégházat pedig a foglalások 23%-ánál választottak a vendégek. A panziók 11%-kal, míg az egyéb szállástípusok 3%-kal képviseltetik magukat.

Nincs "tökölés", csak tökfaragás és tök jó programok!

Valamennyi szállásadó ilyenkor szezonális és/vagy különleges programmal, dekorációval készül. „Sok helyen lesz tökfaragás, de valahol varázslóiskola és Halloween Minidisco, arc- és csillámfestés, jelmezverseny és gyermekműsor várja a kicsiket" – tette hozzá a szóvivő. – „A felnőttek számára pedig egyes helyeken borkóstolóval, hosszabbított wellness nyitvatartással kedveskednek, illetve sztárfellépők, például Zséda, Nótár Mary, Peter Šrámek, a Bon-Bon együttes és Szabó Ádám emelik az est fényét". (www.mmonline.hu)