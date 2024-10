Ünnepi istentiszteletet tartottak szombaton a buji református templomban, ahol hálát adtak a 120 éves orgona felújításáért és Péter Lászlóné Nagy Zsuzsa lelkipásztor 30 éves szolgálatáért is, az orgonát Elek Péter orgonaművész szólaltatta meg.

Péter Lászlóné Nagy Zsuzsa

Fotó: Munkácsi Anita

Sokan álltak az ügyük mellé

A templom orgonáját Kerékgyártó István építette 1904-ben. Az elmúlt év őszén muzeológusok mérték fel az egyházközség régi értékeit, és megvizsgálták az orgonát is. Amikor kibontották az oldalsó részét, kiderült, hogy milyen jó állapotban van a fa szerkezete illetve a belső tere és azt mondták, 1,2 millió forintból fel lehetne újítani. Az egyházközség felhívást tett közzé az interneten és különböző szervezeteket is megkerestek, de nem is gondolták, hogy ilyen sokan állnak majd az ügyük mellé – külön köszönet illeti mások mellett Czomba Csabát és Molnár Tamást. Csatlakozott a felhívásukhoz a tiszaberceli és paszabi egyházközség, a sóstói reformátusok, és a nyírségi református egyházmegye is megítélt támogatást az egyházközségnek. Emellett a hívek és a Bujról elszármazottak is önzetlenül támogatták az ügyüket, így összesen 2,3 millió forint gyűlt össze. Az orgonát Péntek Gergely sarkadi orgonaépítő és Szakács György újították fel, a fennmaradt összegből pedig a presbitérium döntése nyomán a templom ablakait újítják fel.

Harminc évvel ezelőtt egy fiatal lelkésznő, Péter Lászlóné Nagy Zsuzsa vette át a buji reformátusok gyülekezetét. Azóta gyermekei születtek és két unoka boldog nagymamája – őt is köszöntötték szombaton.