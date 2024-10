Az, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár Bizottság a nyíregyházi városházán tartott sajtótájékoztatót, előre jelezte, hogy az értéktárba olyan kiválóságok kerültek be, amelyek kötődnek a megyeszékhelyhez – és valóban, az október 14-ei ülésen felvett három új érték közül kettő nyíregyházi.

Meghatározza a város arculatát

– Példaértékű az a munka, amit Nyíregyháza a kultúraközvetítés terén évek óta végez. Az intézmények működtetése, a kulturális események, fesztiválok színvonala, a kulturális negyed kialakítása hosszú időre meghatározza a város arculatát és szellemiségét – így fogalmazott Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, a vármegyei értéktár bizottság elnöke a csütörtöki tájékoztatón, és bejelentette: a Móricz Zsigmond Színház épülete és kultúraközvetítő tevékenysége, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar munkássága és a beregi dám került be legutóbb az értéktárba.

A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar

A városon túl is hatnak

– Fontos, hogy tudjunk arról, mire lehetünk büszkék a környezetünkben – ezt mondta dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere, és hozzátette: az értékek felkutatása és megőrzése folyamatos munkát kíván. – A színházban és a zenekarban az a közös, hogy a tevékenységük nem ér véget a város határainál. A teátrumnak 2013 óta a város a gazdája, az épületnél pedig fontosabb az a küldetés, amit a színház teljesít. Több mint négy évtizede működik önálló társulat Nyíregyházán, szerepük a város kulturális életében elvitathatatlan. Amióta az önkormányzat a fenntartó, új játszóhelyekkel bővült a paletta, így a teljesen felújított Rózsakert Szabadtéri Színpadon, a Bencs-villában és a Szindbád Rendezvénytérben is várják előadások az érdeklődőket. Hasonlóan fontos a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar szerepe is: több mint hetven éve vannak jelen a megye és Nyíregyháza kulturális életében, számos nagyrendezvényen találkozhatunk velük, s a karácsonyi koncert is elképzelhetetlen nélkülük – mondta a polgármester, aki úgy fogalmazott: mindkét értéknek a vármegyei értéktárban van a helye, ez nem is lehet kérdés.