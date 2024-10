A hidegebb, őszi hónapok beköszöntével, a jelentősebb élelmiszer-betakarítási időszakok végén mindig több szó esik a nélkülözésben élők nehézségeiről, az élelmiszer-pazarlás kérdéseiről, és arról is, vajon mennyire igazságosak az élelmiszer-elosztási rendszereink. Minderre a szeptember 29-ei élelmiszer-pazarlás elleni világnap és az október 16-ai az élelmezési világnap hívja fel a figyelmet. Az idén szerencsére egy pozitív példa adja a legfontosabb beszédtémát, hiszen az egyik legjelentősebb élelmiszer-pazarlás elleni összefogással már 100 millió adag ételt sikerült rászorulóknak adományozni – tájékoztatta lapunkat Nagygyörgy András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.



Árt a gazdaságnak, a környezetnek

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon lakosonként 93 kilogramm élelmiszer-felesleg keletkezik évente.

– Ha az ország minden veszteségét kamionokra pakolnánk, a sor Budapesttől Nürnbergig érne. Ez az adat nem csak azért aggasztó, mert eközben sokan vannak, akik nem képesek elegendő mennyiségű ételt biztosítani maguknak és a családjuknak. Az élelmiszer-pazarlás egyúttal komoly fenntarthatósági probléma is, az ENSZ becslései szerint ugyanis az üvegházhatású gázok 8–10 százaléka a megtermelt, de el nem fogyasztott élelmiszerekkel hozható összefüggésbe – hangsúlyozta Nagygyörgy András.



Közös érdekünk

Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem és élelmezés világnapján mindenkinek érdemes végiggondolnia, mit változtathatna a saját szokásain, hogy csökkenjen a veszteség és a bolygó is fellélegezhessen.

A külső kapcsolatok igazgató rávilágított, a Nébih felmérései szerint a veszteség legnagyobb része – fejenként körülbelül 62 kilogramm – a háztartásokban realizálódik, de a mezőgazdasági termelők és a feldolgozók, valamint a kiskereskedelmi és a vendéglátó szektor is sokat tehetne az előrelépésért. – A lesújtó összképben szerencsére vannak pozitív példák. Az egyik legnagyobb áruházlánc, a Tesco és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület partnerségének köszönhetően az elmúlt hetekben sikerült eljuttatni a nélkülözőkhöz a százmilliomodik adag mentett élelmiszert. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az élelmiszer-adományoknak az éhezés megelőzésén túl is számos pozitív hatása van a rászorulók életében. A családgondozók rendre arról számolnak be, hogy a támogatott gyerekek jobban koncentrálnak, és jobb jegyeket szereznek az iskolában, mert végre nem üres a hasuk. A tanyagondnokok is mindig megjegyzik, hogy ha élelmiszercsomaggal csöngetnek be egy idős ember portájára, akkor nagyobb valószínűséggel nyílnak ki ajtók, az ellátottak szívesebben mesélnek a szükségleteikről, és nagyobb bizalommal kérnek segítséget, csökken az elszigeteltségük és nagyobb eséllyel tudnak nekik egészségügyi ellátást biztosítani – emelte ki Nagygyörgy András.