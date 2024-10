„Ami mindenre jó, az semmire sem jó” – tartja a mondás, és ehhez hasonló vita alakult ki az elmúlt években a gumiabroncsok körül is. Az egyik tábor szerint az a legjobb, ha minden szezonban az annak megfelelő, tehát téli és nyári gumival közlekedünk, míg a másik oldal a négy évszakos köpenyek használatában hisz. Tény, hogy az elmúlt években – a klímaváltozás egyik jeleként – egyre ritkábban látni havat a hazai utakon, és a néhány évtizeddel ezelőtti -15 vagy akár -20 fokos hideg sem jellemző. Hogy hol van az igazság, azt nehéz megmondani, mindenesetre az Ipar Hangjai podcast egyik adásában dr. Nemes Attila, a Michelin Hungária ügyvezető igazgatója azt mondta, itthon már nincs szükség a téli-nyári gumikra.

A hazai időjárás miatt egyre népszerűbbek a négyévszakos abroncsok

Fotó: Illusztráció: MW-Archív

Népszerű négyévszakos abroncsok

– Minden tavasszal és ősszel nagy fejtörést okoz az autósoknak az évszakhoz igazodó gumicsere. Ugyanakkor nem véletlen, hogy a négyévszakos gumik egyre népszerűbbek, hiszen praktikus megoldást nyújtanak az egész éves autózásra, ám a szakértők sokáig a gumicsere és a téli abroncsok fontosságát hangsúlyozták. Magyarországon viszont már olyan körülmények vannak, hogy a négyévszakos abroncsok is nagyon jó választásnak bizonyulhatnak. Nyáron ezek a gumik jól futnak, télen pedig nincsenek olyan extrém körülmények, hogy szükség lenne ennél komolyabb teljesítményű téli abroncsokra – fejtette ki az ügyvezető igazgató.

A témáról Tar Béla gépjármű-szakoktatót is megkérdeztük, aki szerint e kérdés sem „fekete és fehér”, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy csak a gumicsere, vagy a négyévszakos abronccsal közlekedés a megfelelő.

– Az autósok eltérően használják gépjárműveiket: más a felhasználás módja és az igények is. Azt ne felejtsük el, hogy a négyévszakos abroncs egy köztes megoldás, nyáron nem olyan hatékony, mint egy jó minőségű nyári gumi, télen pedig nem veheti fel a versenyt a szezonnak megfelelő abroncsokkal. Aki viszont keveset közlekedik, és azt is főleg városban, vagy főútvonalon teszi, annak kiváló választás lehet az univerzális gumi. Vannak azonban olyan járművezetők, akik sokat mennek, a hajnali órákban indulnak, esetleg a késő este érnek haza, és a nagy távok miatt rengeteg kilométert tesznek meg autópályán, nagy sebességgel. Nekik még az enyhébb telek ellenére is érdemes két garnitúra, az adott szezonnak megfelelő gumit tartani. Az ő felhasználási módjuk ugyanis megköveteli a komolyabb tapadást – hívta fel a figyelmet a gépjármű-szakoktató, aki arra is rávilágított, hogy a négyévszakos gumival közlekedőknek is van teendőjük a szezonváltáskor.