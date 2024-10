Krúdy Art Mozi, Nyíregyháza

17 óra: Beetlejuice Beetlejuice, amerikai horror, fantasy, vígjáték

A családban tragédia történik, és Deetzék három generációja hazautazik a rég maguk mögött hagyott Winter River-i házukba. Lydia (Winona Ryder) az eltelt hosszú évek alatt sem tudott megszabadulni a kísértetiesen dilis Beetlejuice (Michael Keaton) emlékétől: ezért esik pánikba, amikor kezelhetetlen kamaszlánya (Jenna Ortega) talál a padláson egy titokzatos makettet, amely a kisvárost ábrázolja, de átjáró nyílik belőle a túlvilágba, és véletlenül meg is nyitja.

Hamarosan kiderül, hogy mindkét világban szörnyű bajok fenyegetnek.

Ezután már csak annyi kell, hogy valaki véletlenül háromszor egymás után kimondja Beetlejuice nevét, és előlép az árnyak közül a játékos gonoszkodásra mindig kész, szédült démon, hogy bebizonyítsa: nincs olyan káosz, amit ne lehetne tovább növelni.

18.50: Megalopolis, amerikai sci-fi dráma

Francis Ford Coppola, A keresztapa-trilógia és az Apokalipszis most rendezője négy évtizeden át hiába győzködte a hollywoodi stúdiókat, hogy finanszírozzák grandiózus tervét. Végül személyes vagyonának jelentős részét feláldozva valósította meg karrierjének legnagyszabásúbb filmjét.

A Megalopolisz jövőképében Új Róma városának fényűző, hatalmas felhőkarcolói között komoly ellentétek feszülnek. Az ambiciózus és vizionárius építész, Cesar Catilina (a kétszeres Oscar-jelölt Adam Driver) progresszív gondolkodásával szemben áll Franklyn Cicero polgármester (Giancarlo Esposito) hatalmi beágyazottsága és kapzsiságtól hajtott játszmái. A kettejük közötti konfliktust tovább hevíti Cesar kapcsolata a polgármester lányával, Juliával (Nathalie Emmanuel), aki számára a tét nemcsak a város jövője, hanem szerelme és családja is.

A Megalopolisz az ötszörös Oscar-díjas és kétszeres Arany Pálma-nyertes filmlegenda testamentuma és a gyáva stúdiórendszer nyílt kritikája.