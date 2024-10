– Az nem megoldás, hogy valaki a bukósisakot a fejére teszi, de nem csatolja be, ahogy az sem, ha a biztonsági övet nem köti be, csak a háta mögött csatolja be – hozott példákat dr. Vajtó Levente, aki kitért arra is, hogy az előző akció során egyetlen hét alatt 1300-1400 jogsértőt szűrtek ki a vármegye útjain. Vasárnapig a vármegye teljes területén számíthatnak az autósok ellenőrzésre, s nem árt tudatosítani, ha valaki nem használja helyesen a biztonsági övet és járművet vezet, az nem csak bírságra számíthat, hanem büntetőpontokra is, s amikor ebből összegyűjti a 18-at, elveszíti a jogosítványát. Volt már arra példa, hogy az autós kétségbeesetten csapkodta a saját fejét, amikor kiderült, elérte a maximumot, ezért hosszú hónapokig nem ülhet újra a volánhoz.

Fotó: KM

A kiemelt akciókon túl a járművezetők számoljanak arra, hogy a vármegye teljes területén bárhol és bármikor ellenőrizhetnek a rendőrök, hogy a gyorshajtókat, a szabálysértőket kiszűrjék, a közlekedést ezzel is biztonságosabbá tegyék.