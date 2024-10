Rendszeresen szednek az ősszel almát a tiszadadai óvodások, számukra ez immár évről évre visszatérő program. Így volt ez az idén is.

– Az almaszedés az óvodások számára izgalmas és tanulságos program lehet. Örülnek annak, hogy részesei lehetnek az őszi betakarításnak, olyan munkákat végeznek, mint a felnőttek, ráadásul az ilyen és az ehhez hasonlatos tevékenységek nemcsak a gyermekek mozgáskoordinációját fejlesztik, hanem közelebb hozzák őket a természethez is – mondta el gondolatait szerkesztőségünknek Komárominé Rikk Csilla, a tiszadadai Nyitnikék óvoda vezetője.

– Az almaszedéshez kapcsolódóan sok kedves vers és mondóka is létezik, amikkel még élvezetesebbé tehetjük a programot. Már évek óta tevékenyen részt veszünk az almaszedésben azzal a céllal, hogy ,a környezettudatosság jegyében megmutatjuk a fiataloknak, honnan is érkezik az alma az óvodánkba. A mai felgyorsult világunkban sajnos sokszor kevés ideje jut az embereknek arra, hogy megismertessék a gyermekekkel, milyen is az igazán környezettudatos életmód.

Az óvónők célja, hogy közelebb hozzák a gyermekekhez a természetet

Fotó: óvoda

A tiszadadai Nyitnikék Óvoda és Konyha közép- és nagycsoportos óvodásai Harsányiné Szakács Renáta ügyvezető meghívására minden év őszén ellátogatnak a tiszadobi almáskertbe, ahol az almaszedés végén játszhatnak is a gyermekek a helyi játszótéren. Természetesen nem nem maradhat el az alma megkóstolása sem, ami tökéletes megkoronázása egy almáskerti túrának. Az ügyvezető asszony tíz láda almát ajándékozott a kis dolgozóknak, hogy a mindennapi óvodai étkezésük során is jó étvággyal fogyasszák majd el az ízletes gyümölcsöket – tájékoztatta szerkesztőségünket Tarnai László.