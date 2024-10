Idén tavasszal történt az eset - idézte fel rémisztő kalandját olvasónk. - Az egyik cimborámnál töltöttem az éjszakát, mert ránk esteledett miközben borozgattunk meg beszélgettünk. Tudni kell,hogy abban a házban, amiben ő lakik már vagy 4-en meghaltak. Köztük a cimbi felesége is. Olyan éjjel 2 óra, fél 3 lehetett. Félálomban feküdtem, s arra lettem figyelmes hirtelen, hogy ahogy hason fekszem és a két karom mellettem van kétoldalt, valaki alányúlt a hónom alá és emelt felfelé az ágyról. Megijedtem. Megráztam magam. De aztán pár másodperc múlva ismét megtörtént: a láthatatlan kezek ismét emelnek felfele. Majd harmadjára is megtörtént... A cimborám csak horkolt, észre sem vette, hogy én közben ott vergődök meg jajgatok. Nem is bírtam ezután visszaaludni, úgy féltem reggelig.