A nagy háború egykori helyszínein járva megelevenedtek a csatajelenetek

Fotó: Szarka Lajos

Világhatalmi átrendeződés

– A technikai fejlődés, a gépesítés olyan méreteket öltött ekkorra, ami lehetővé tette az államok fegyverkezését, az volt az erősebb – minden értelemben, így gazdaságilag is –, ahol a gépek, a technika rohamosan fejlődött, ezzel együtt a fegyveripar. Egy viszonylag gyarapodó állapot jellemezte az európai országokat, s aztán kitört a háború, mely öt kontinensre terjedt át. Az ipari forradalom és a népesség növekedése lehetővé tette, hogy a hadban álló felek soha nem látott méretű és felszereltségű hadseregeket küldtek a harcterekre, ahol tankot, vadászrepülőgépet, bombázót és vegyi fegyvert is bevetettek – mondta. „A világháborút kirobbantó országok úgy gondolták, 1914 karácsonyára már véget is érnek a harcok, megszilárdítva a gyarmattartó monarchiák világrendjét. Azonban nem így lett, a háború ötvenkét hónapig tartott, halált és pusztítást hagyott maga mögött. Örökre megváltoztatta a világot, elhozta a brit és a francia gyarmatbirodalmak alkonyát, és független államok jöttek létre, mint Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Írország vagy Lengyelország; véget vetett az Osztrák–Magyar Monarchiának, a Német, az Orosz és az Oszmán Birodalomnak, és világhatalmi helyzetbe segítette az Egyesült Államokat. Létrejött a Szovjetunió, Jugosz­lávia, Csehszlovákia, új államok jöttek létre a Közel-Kelet is. A legfőbb következménye pedig a kapitalizmus, a fasizmus és a kommunizmus versengése lett, amely egy újabb világméretű háborúhoz vezetett el” – így summázhatók a nagy háború sorsfordító következményei, melyet a szerző könyve kapcsán előadásaiban is megfogalmaz.