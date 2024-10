Mint mondta, rengeteg megoldás létezik, de egy átlagos háztartásnak megfelelő 5-kW-os teljesítmény leadására képes rendszer akár 2,5 millió forintból is kijöhet engedélyeztetéssel együtt.

– A Napenergia Plusz Programban azonban energiatárolót is kell telepíteni, ami jelentősen megemeli a költségeket. A pályázat 66 százalékos támogatottságú, és a feltételeknek megfelelő rendszer mintegy 6 millió forintba kerül. Mindent összevetve egy hagyományos napelemes rendszer árát kell önerőből kifizetni, cserébe egy modern, felhős időben is megújuló energiát biztosító hálózattal gazdagodhatnak az ügyfelek. Az akkumulátorok tehát még mindig sokba kerülnek – hiszen a teljes költség felét teszik ki –, de az elmúlt években sokat csökkentek az árak, és a piacon is minden elem könnyen elérhető. Áruhiány tehát nem fenyeget, bár 2022-ben már megéltünk egy olyan időszakot, amikor szint képtelenség volt invertert beszerezni. Éppen ezért mindig tartunk készleten több fődarabot is, nehogy megismétlődjön a két évvel ezelőtti helyzet – hangsúlyozta Székely Tibor.





Egy évtizeden belül megtérülhet

A napelemek telepítése az elmúlt években mérséklődött árak ellenére még mindig nagy befektetés, ezért jogosan merül fel a kérdés, mikorra térül meg az „ingyen” napenergia.

– Ma már nehéz válaszolni erre a kérdésre, mivel az elmúlt években változtak az elszámolás szabályai, és az sem mindegy, kinek milyen rendszere, illetve energiafogyasztása van. Az éves elszámolás idején könnyebb volt a matek, most viszont havi elszámolás van, ráadásul létezik rezsicsökkentett és kedvezmény nélküli áramár is. Úgy vélem, ha egy átlagos rendszerrel és fogyasztással számolunk, mintegy 8–10 év alatt megtérül a befektetés. Attól sem kell tartani, hogy a napelemes rendszer valamelyik fődarabja hamarabb tönkremenne. Minimum 10 év garanciát vállalnak a gyártók az élettartam szempontjából legkényesebb inverterre, de a prémium termékekre kétszer ennyi garanciát is vállalnak. Sőt, nem is muszáj a legdrágább invertert választani, ugyanis garanciabővítéssel szinte bármelyik berendezésre kaphatunk 20 év garanciát – hívta fel a figyelmet Székely Tibor, majd arról is beszélt, miért érdemes manapság napelemes rendszert telepíteni.