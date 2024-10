Komoly pénzbüntetésre is számíthatnak azok, akik közterületi kukákból veszik ki a betétdíjas dobozokat és flakonokat. A guberálás ugyanis szabálysértésnek minősül, és akár 65 ezer forintos helyszíni bírságot is kiszabhatnak érte.

– Nemcsak a hírekben olvasható alumínium és műanyag italos csomagolásokra vonatkozik a törvény, hanem minden olyan hulladékra, amit közterületen kihelyezett kukából vesznek ki. A guberáló szabálysértést követ el, ezzel akár 65 ezer forintos bírsággal is sújtható a helyszínen – mondta el érdeklődésünkre Bodrogi László, a nyíregyházi közterület-felügyelet vezetője.

– A városban elsősorban a lakótelepeken jellemző a kukázás, de a belvárosban is rendszeresen láthatjuk, ahogy egyesek módszeresen végigjárják a kihelyezett szelencéket, hátha találnak benne valamit, amit pénzzé tehetnek, esetleg megehetnek, megihatnak, mert sajnos ez sem ritka. A közterület-felügyeletnek jogában áll ilyen esetben tulajdon elleni szabálysértés miatt intézkedni, és ha szükséges, meg is tesszük. A lomtalanítás kiemelt időszak, olyankor gyakrabban van szükség a jelenlétünkre, alapvetően azonban nem szoktunk megbírságolni senkit ezért, mert kivesz valamit a kukából. Ha szétdobálja közben a szemetet, figyelmeztetjük, hogy szabálysértést követ el, és persze volt már példa arra, hogy feljelentést tettünk, de a helyszínen még nem büntettünk meg senkit guberálásért – magyarázta a felügyelet-vezető. Hozzátette: az Országos Rendőr-főkapitányság napokban kiadott közleménye azonban megkönnyíti a munkájukat, ha valakivel szemben eljárást kezdeményeznek vagy helyszíni bírságot szabnak ki.

Kérdésünkre, miként lehetne elejét venni annak, hogy a ne lakóközösségeknek kelljen összeszedni azt a szemetet, amit a guberálók szétdobálnak, Bodrogi László elmondta, többek között Örökösföldön is kialakítottak már olyan hulladéktárolókat megőrző helyeket, amiket csak kulccsal lehet kinyitni, így más nem fér hozzájuk, kizárólag az adott lépcsőházban élők.

Probléma a lakótelepeken

A Törzs utcán több ilyen rácsos tároló is van. László közel tizenöt éve lakik ott, s mint az elárulta, nagyon sok gondot okoznak nekik a guberálók.

– Korábban állandóan szétdobálták a szemetet, ami kellett nekik, azt elvitték, a többit pedig ott hagyták. Nekünk kellett összeszedni utánuk a mocskot, ezért úgy döntöttünk, hogy csináltatunk egy kulccsal zárható tárolót. Azóta kevesebb gond van velük, de azért nem szűnt meg a probléma. Itt hétfőn és csütörtökön viszik el a szemetet, ilyenkor már korán reggel kinyitjuk a tárolót hulladékszállítóknak, ám ami nekik könnyebbség, az a guberálóknak felhívás keringőre. Gyakorlatilag pillanatok alatt szeméthegyet hagynak maguk után – jegyezte meg a nyíregyházi családapa, aki szerint lehet visszatartó ereje a pénzbüntetésnek, de szerinte sem idő, sem ember, sem pedig pénz nincs a folyamatos ellenőrzésre.

– Arról nem is beszélve, hogy nem akármiért turkálnak a szemétben ezek az emberek, valószínűleg nem tudnák kifizetni a bírságot, így előbb vagy utóbb börtönbüntetés lenne a vége...