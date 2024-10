Említette a vidéki gyülekezeteket. Mint ismert, több évtizednyi szünet után egy-két éve újjászületett a Nagykállói Zsidó Hitközség. Hogy fogadta ezt az országos szövetség?

– Valóban, több mint 70 éve nem volt gyakorlatilag zsidó közösség Nagykállóban. Elég hosszú ideig tartott, amíg itteni elnök, Blajer Gábor sok-sok munkával megalakított a hitközséget. Elévülhetetlen érdemei vannak, a családja több generáció óta ápolja, kezeli, őrzi a nagykállói csodarabbi sírját, s így a zsidóság szokásait is ébren tartja. Nagyon örülünk az elnök értékes munkájának, segítjük is a mindennapjait. Rendeztünk például közös sabbatot is Nagykállóban, illetve Harangodon. Ennek az az üzenete, ha kevesen is vannak egy hitközségben, oda kell rájuk figyelnünk, meg kell tartanunk az országon belül is a szórvány zsidóságot, különben elveszlik. Így fontos számunkra a Nagykállói Zsidó Hitközség is

Az idei esztendő emlékév a holokauszt 80. évfordulója alkalmából. Hogy látja: a társadalom mennyire fogadókész a megemlékező rendezvények iránt?

– A többségi társadalom tagjainak nagy része abszolút együtt van velünk, együtt érez velünk, segít minket. Hadd mondjak mindenképpen köszönetet nekik. Ez a köszönet vonatkozik az egyéb felekezetekre és a testvér vallásokra is, mert a megemlékezéseken együtt vannak velünk – tette hozzá Finali Péter.