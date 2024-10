„Az énekes népi játék a szabad ég alatt ősidők óta a gyermek életének legfőbb öröme.” Kodály Zoltán gondolatai inspirálták az idei, immáron hetedik magyar népi játék napját, ami dr. Balatoni Katalin néptáncpedagógus, neveléstudományi kutató, köznevelési helyettes államtitkár nevéhez fűződik. Az Így tedd rá! program megalkotója úgy gondolta, a sok-sok jeles évforduló és ünnep között van helye egy napnak, amikor határon innen és túl a régi, elfeledett népi játékoké a főszerep. Ebben az évben Nyíregyháza adott otthont az országos rendezvénynek.

Népszerűsítették a várost

– Az Így tedd rá!-foglalkozásvezetők minden alkalommal közösen választanak öt-hat játékot különböző tájegységekről, és mintavideókat készítenek. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a nyíregyházi Kerekerdő óvoda minden esztendőben szerepel a felvételeken, melyek aztán eljutnak a magyarországi bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba, valamint a határon túli intézményekbe, közösségekhez Erdélytől Amerikáig. Emellett felkerül a magyar népi játék napja honlapjára is, ahol már bárki elérheti és gyakorolhatja a játékokat – magyarázta Balasáné Sebestyén Mónika foglalkozásvezető és mintapedagógus. A Vietórisz József-díjas óvodapedagógus hozzátette: a saját felvételeiket a Bujtosi-tónál, a Nyíregyháza felirat előtt rögzítették, ezzel is népszerűsítve a várost.

– A magyar népi játék napjának hírét eljuttattuk a nevelési-oktatási intézményekhez, családokhoz, és mint kiderült, nagyon sokak fantáziáját mozgatta meg a rendezvény: október 9-én több mint 1500 gyermek játszott, táncolt és énekelt együtt a belvárosban. Referenciaóvodaként a Kerekerdő Így tedd rá!-saival a színpadon játszottunk, míg a Kossuth téri tömegben feltűnt többek között dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Szabó Tünde kormánybiztos, sőt, Balatoni Kata is, aki visszatérő vendég már Nyíregyházán – sorolta a mintapedagógus. Balasáné Sebestyén Mónika megjegyezte: a népi játék napja nagyban hozzájárul a program népszerűsítéséhez, ezáltal a magyar népi kultúra továbbörökítéséhez.