– Köszönöm a kormánynak a terveink megvalósításához, a beruházásokhoz nyújtott támogatást, s ahogyan már sokszor elmondtam, a gazdaságfejlesztés, a munkahelyteremtés az itt élők megélhetését szolgálja, ugyanakkor fontos társadalmi feladatoknak is eleget teszünk ezzel: szeretnénk csökkenteni a fiatalok elvándorlását. Munkahelyek, lakhatás, élhető város. Ezek a fő céljaink továbbra is, ezek mentén tervezünk. A közlekedésben elértük, hogy a nagykörút bezárult, 25 csomópont megépült, utak, járdák újultak meg, s 80 kilométeres kerékpárút fonja át a várost. Jó hír, hogy a következő időszakban egy újabb 10 milliárdos keretet költhetünk el utak fejlesztésére – tekintett a jövőbe dr. Kovács Ferenc, akitől megtudtuk, a most futó uniós programozási időszakban 52,8 milliárd forintos keretből 6 projekt már el is indult. Az oktatási intézményekre, szociális ellátásra, a városlakók egészségfejlesztésére a következő időszakban is gondolnak. Kiemelte azt is, ebben a városban valóban fontos a fiatal generáció, ezt mutatja a 2018-ban indított Nyíregyháza hazavár program, melyben az önkormányzat a maga eszközeivel segíti az első lakáshoz jutást, az egyéb állami lakástámogatások (csok) mellett.