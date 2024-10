Minden feltétel biztosítva

– A városfejlesztés kitűzött célja, hogy az egészségtudatos életmódhoz, a mozgáshoz minden feltételt biztosítsunk, és nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek számára is. 2012 és 2019 között tizennégy ovi-sportpályát, 2019 és 2020 között pedig négy iskola udvarán műfüves grundpályát építettünk. 2020-ban és 2021-ben kilenc sportparkot alakítottunk ki, közben pedig megújult az Arany tanuszodája és a kézilabdapályája, csakúgy, mint a Vasvári-gimnázium sportudvara. Mindezek mellett éves szinten száznál is több sportrendezvényt támogatunk, évente orvostalálkozót szervezünk és gondot fordítunk egészségügyi infrastruktúránk fejlesztésére is. Kívül-belül megújult és modern Continental Arénává vált az egykori Buszacsa. Az évtizedekig ígérgetett Városi Jégpálya és az Eissmann Városi Uszoda a belvárost díszíti, van már Atlétikai Centrumunk és átadtuk az ország egyik legszebb multifunkciós stadionját is. Saját központja lett a szabadidősportnak. Rendelkezésre áll huszonhét kondipark, közel 80 kilométer hosszú kerékpárút. A Mozdulj, Nyíregyháza! ingyenes, önkormányzati mozgásprogramsorozat pedig hallatlanul népszerű minden korosztály körében, immár tizenegy éve, ezt már több nagyvárosban másolni igyekeznek – így Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere.