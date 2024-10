A Richter Gedeon Nyrt. 3 és félmillió forint alapadományt ajánl fel a nyíregyházi Jósa András Tagkórház számára, a kórtermek árnyékolástechnikai fejlesztésére - olvasható a az egeszsegvaros.hu oldalon.

Ezt az adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, élőben vagy az Egészségváros közösségi oldalán online meghallgatott előadásért járó adományponttal növelni tudják, hiszen a Richter pontonként 500 forinttal megemeli az alapadomány összegét. Minél aktívabban cselekszik valaki saját egészségéért, annál nagyobb mértékben járul hozzá a kórháznak szánt adomány gyarapításához.

A Kossuth téri programok 9.15-kor kezdődnek, a rendezvény házigazdája Abaházi Csaba lesz. Egész nap különféle egészségügyi szűrésekkel várják az érdeklődőket, a hölgyeket külön sátor fogadja majd, akik pedig mozogni is szeretnének, azokat Katus Attila tornáztatja meg. A szervezők egy Egészségsétával is készülnek, ami délelőtt 9 órakor indul a Búza térről. Aki ehhez csatlakozik, az 1500 forinttal már növeli is az adomány összértékét.