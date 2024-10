Évente körülbelül kétezer magyar nő hal meg emlőrákban, pedig a betegség rendszeres szűrővizsgálatokkal és önvizsgálattal még a korai stádiumban kiszűrhető lenne. A mellrák esetében is döntő tényező az időfaktor: minél korábban észreveszik az elváltozást, annál nagyobb eséllyel gyógyítható. Egy friss kutatásra hivatkozik a házipatika egészségügyi oldal, mely szerint az önvizsgálat gyakorlásában nem jeleskednek a magyar nők. Az emlőrák a nők leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedése. Magyarországon évente mintegy 7300-7500 új tumort diagnosztizálnak.

Meghívólevél érkezik

– Egyáltalán nem mindegy, hogy mennyien járnak el rendszeresen szűrővizsgálatokra, s milyen eséllyel gyógyulhat meg a rákbeteg. Az emlőszűrésre behívott nők körülbelül fele vesz részt a mammográfiai vizsgálatokon. Sokan a daganat kimutatásától félnek, pedig a kiterjesztett szűréseknek éppen az a céljuk, hogy a még egészséges lakosságot megóvják a visszafordíthatatlan állapotoktól – mondta el korábban szerkesztőségünknek dr. Szabó Tünde vármegyei tisztifőorvos, aki emlékeztetett: egy adatbázis segítségével a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a 45–65 év közötti nőknek kétévente meghívólevelet küld, melyben megkérik a hölgyeket, keressék fel vármegyénkben a nyíregyházi kórház Emlőcentrumát vagy a Mátészalkai Mammográfiás Szűrőállomást. Ebben a levélben a vizsgálat pontos helye és ideje is szerepel, de fontos megjegyezni, hogy ha ez az időpont nem megfelelő, módosítható a levélben szereplő telefonszámon. Lényeges információ az is, hogy aki nem kapott meghívólevelet, de az érintett korosztályba tartozik, jelezheti a háziorvosának, hogy el szeretne menni mammográfiára, sőt, felveheti a kapcsolatot a népegészségügyi központ szűrésirányítási főosztályával is.