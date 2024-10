Ahol jó élni és oda visszatérni

Bereg fővárosát csaknem másfél évtizede irányítja Filep Sándor, a júniusban újra bizalmat kapott polgármester 4. alkalommal hívja össze alakuló ülésre a testület tagjait.

Vásárosnamény a magasból

Fotó: önkormányzat

– Tizennégy éve vagyok Vásárosnamény polgármestere, ami komoly felelősség és kötelezettség is egyben. Hiszem, hogy most is újult erővel a kitűzött feladatokat és célokat el tudjuk érni közösen az ideális összetételű testülettel és a város lakóival – fogalmazott a városvezető, aki hozzátette: október 15-ére hívta össze az alakuló ülést, a nyolc tagú képviselő-testületben két új taggal folytatják a munkát. Megtudtuk, hogy az eskütételt követően a polgármester arra tesz javaslatot, hogy a főállású alpolgármester mellett egy külsős alpolgármestere is legyen a kisvárosnak.

– Polgármesterként arra teszek javaslatot, hogy a korábbi négy helyett három bizottság alakuljon meg, mert a városüzemeltetési és városfejlesztési feladatokat a pénzügyi bizottsághoz integrálnánk. Természetesen erről a testület dönt majd, ahogy az én javaslatom mellett ők is jelölhetnek bizottsági elnököket és tagokat. Az elmúlt több, mint 20 évben elért eredmények, a megvalósult fejlesztések révén felkerültünk a vármegye turisztikai térképére, de vannak még feladatok Bereg szívében, akár városfejlesztésre vagy a turizmus erősítésére gondolunk. Rendezett, barátságos és vendégszerető településként olyan folyamatosan fejlődő kisváros szeretnénk lenni, ahol jő élni, s ahová visszavárják a vendégeket – tette hozzá Filep Sándor.

Családi generációváltás Apagyon

Első alkalommal hívja alakuló ülésre a testület hat megválasztott tagját Horváthné Kiss Mária Apagyon. Amitől ez valóban különleges és országosan is egyedülálló, hogy a települést 34 évig polgármesterként irányító édesapját, Kiss Istvánt, Apagy díszpolgárát váltja a poszton.

– Várakozásokkal és izgalmakkal tekintek az új feladat elé. S láttam az elmúlt 34 évben, hogy egy polgármesternek hogyan telnek a mindennapjai, ami számomra minta, de abban is biztos vagyok, hogy a generációk változása, a digitalizáció miatt már másabb rá- és meglátásokra lehet szükség a mindennapi feladatokkal kapcsolatban – mondta a júniusban több mint 60 százalékos támogatottsággal megválasztott polgármester. Hozzátette: már gyermekként megfogalmazódott benne, szívesen csinálná ezt a munkát, ha megkapja hozzá a településen élők bizalmát. Nem véletlen, hogy a tanulmányait is céltudatosan választotta, közgazdász, közigazgatási, valamint terület- és településfejlesztési menedzser diplomával több mint 10 éve dolgozik a polgármesteri hivatalban, ahol tudását kiválóan hasznosította és teljeskörű rálátása lett az önkormányzat, az intézmények és a teljes település működésére.