Kovács Richárd arról mesélt, hogy gyermekkori álma volt eljutni egy olimpiára. Jó érzés számára, hogy megismerik az utcán, a rendezvényeken. A munkahelyén, egy iskolában hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozik, akik felnéznek rá, példakép előttük.

– Nagy löketet adott nekem is, hogy tudtam: nekem szurkol Máriapócs, nekem szurkol az ország. Élt bennem a bizonyítási vágy. Kiskorom óta az volt az álmom, hogy ott lehessek egy olimpián, s még most is beleborzongok, ha belegondolok, hogy végül ez megadatott nekem. Rögös út vezetett a kvalifikációig, a most kétéves kisfiamból egy évet alig láttam, de jól tudom, sok lemondással jár, hogy egy élsportoló megvalósítsa álmát. Talán ha már Tokióba sikerül kijutnom, több tapasztalatom lett volna, de akkor mást vittek el helyettem az első kvalifikációra, holott nekem sokkal jobb eredményeim voltak. Akkor gondoltam arra is, hogy szögre akasztom a bokszkesztyűt, de végül nem hagytam abba, bizonyítani akartam azoknak, akik nem bíztak bennem – mondta többek között Kovács Richárd.

A nézők is tehettek fel kérdéseket, sok más érdekességet meséltek életükről, a mentális és a fizikai felkészülésről az olimpikonok.