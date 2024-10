– Hogy miért fontos megérteni az arab világ történéseit? Azért, mert ami ott történik, előbb-utóbb hatással lesz az egész világra: gondoljunk csak az utóbbi évekből az arab tavaszra vagy a migrációs válságra. Ha abban a térségben problémák vannak, százezrek indulnak el Európa felé. – Ahhoz, hogy együtt tudjunk élni velük, ismernünk kell a szokásaikat, az életmódjukat, a motivációjukat, ha pedig az észjárásukat is megértjük, könnyebb lesz velük üzletet kötni – ezzel kezdte előadását a napokban az MCC nyíregyházi képzési központjában Tárik Meszár.

Tárik Meszár mutatta be a könyvét

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

Összetett és ellentmondásos

Az MCC Migrációkutató Intézet vezető kutatója Az arab észjárás című könyvét mutatta be az érdeklődőknek: a kötetben az iszlám vallás szabályozó szerepéről, a kisebbségek helyzetéről, az arab országok jogrendszereiről ír, de szó esik benne szokásokról, babonás hiedelmekről és arról is, hogyan bánnak a nőkkel. A könyv egyik legfontosabb tanulsága, hogy az arab világ rendkívül heterogén, az országai nagyban különböznek egymástól, éppen ezért nem szabad róluk általánosságban beszélni. Mint mondta, azért írta meg a könyvet, hogy bemutassa a régió összetettségét, ellentmondásait, és hogy megismertesse az olvasókat az arab kultúrával és az iszlám vallással. Mindez azért különösen aktuális, mert egyáltalán nem mindegy, hogy az arab államok érdekei alakítják-e, és ha igen, hogyan az izraeli–gázai háborút, de azért is, mert a nyugati világ egyre gyakrabban érintkezik ezekkel az államokkal.

Rendkívül megosztottak

– Nemcsak a nyugati országok állnak az arab térséggel kapcsolatban: hazánk Katarral gázszerződést kötött, Egyiptomnak nemrégen szállítottunk ezer vasúti kocsit, és fontos gazdasági kapcsolataink vannak az Egyesült Arab Emírségekkel is – mondta Tárik Meszár, aki hangsúlyozta: számos, ma is alkalmazott intézmény- és szokásrendszer az iszlám VII. századi megjelenése előtti korszakból maradt fenn. Mekka szerepe például már az iszlám előtt is jelentős volt mint a bálványimádók központja. De a törzsi társadalmak megjelenése is korábbra tehető – ezek szerepe vidéken még mindig jelentős, a városokban viszont kevésbé érzékelhető. Ezekben az országokban a vezetők a legfontosabb pozíciókra a saját törzsük tagjait s a rokonaikat nevezik ki – ott ez elfogadott – mondta, és arról is beszélt, hogy az iszlám vallás nagyon megosztott. Vannak enyhébb és rendkívül szigorú vallásértelmezések, bizonyos irányzatok képviselői pedig annyira gyűlölik egymást, hogy soha nem lennének képesek egy közösséget alkotni – ezért alaptalan az a félelem, hogy átveszik majd az uralmat Európa felett – tette hozzá.