Babik László lett az elnök, balra az alelnök, Mészáros Leszja

Fotó: Pusztai Sándor

– Szabolcs-Szatmár-Beregben vannak a második legnagyobb számban azok a magyar állampolgárok, akik ukrán nemzetiségűnek vallják magukat, ezért nagyon fontos és öröm, hogy területi szervezetet tudtunk létrehozni. Fő célunk, hogy az ukrán kultúrát, hagyományokat ápoljuk, megmarad a Korányi Frigyes utcai görögkatolikus templomban az ukrán nyelvű misék, kiemelkedő, hogy ukrán nyelvű iskola működik Nyíregyházán – sorolta az eredmények az új elnök. Babik László természetesen szólt arról is, hogy ahogy az orosz-ukrán háború kitörése óta, továbbra is minden támogatást megadnak a menekülteknek, segítik őket az integrációban, hogy itt, a magyar közösségben is otthon érezhessék magukat.