Petőné Szabolcsi Hajnalka utazásszervező

– Az őszi szezonra is rengeteg ajánlatunk van: Ciprus, a török riviéra, Spanyolország, Egyiptom, Tunézia mind-mind utazhatóak. Ezekben a térségekbe ilyenkor is kellemes az időjárás. A Kanári-szigetek minden évszakban hódít, az örök tavasz szigete, általában akkor foglalják, amikor a legjobb áron érhető el. Akik pedig már az őszi szünetre hangolódnak, sokkal bátrabban terveznek, mint korábban, ugyanis az iskolai szünetek hosszabbak lettek a hétvégékkel, s így a 3-4 napos városnéző túrák mellett az egyhetes turnusok is pörögnek – tett hozzá az utazásszervező.

Az ősz idehaza és a környező szomszédainknál is sokszínű, lehet a természettel együtt töltődni

Arra kérdésre, hogy mi szól még az őszi utak mellett az válaszolta: a nyugalom. Kevésbé zsúfoltak a szálláshelyek, kevesebb a vendég, sorban állás nélkül csekkolhatunk be a szállodákba, s a programokon, a látnivalókon sem kell egymás sarkát taposni. Azon viszont nem kell meglepődni, hogy az őszi szünet sok helyen kiemelt időszaknak számít, így nem biztos, hogy mindenhová olcsóbban foglalunk, mint a főszezonban, körül kell nézni a piacon, mely ajánlatok számítanak pénztárcakímélőnek.

Őszi erdőfürdő

S ha egyetértünk azzal, hogy minden évszaknak megvan a maga szépsége, az ősz idehaza és a környező szomszédainknál is sokszínű, a természettel együtt lehet töltődni, magunkba szívni a csendet, a nyugalmat, s élvezni, hogy mi, emberek magunk is a természet részei vagyunk.

Globális jelenség – Visszatérve az őszi utakhoz, globális jelenség, hogy amikor elviselhetetlenül meleg a nyár vagy netán valamilyen természeti katasztrófa (erdőtűz, árvíz) sújt egy-egy kedvelt üdülőterületet, ott átmenetileg visszaesik az idegenforgalom. Az irodáknál kötött foglalásokból is látszik, hogy ilyenkor az északi úti célokat kapják fel, megugrik az érdeklődés pl. Svédország, Skócia vagy akár Lengyelország iránt. A nyíregyházi utasok kifejezetten szeretik a lengyel városokat. Hozzá kell tenni, hogy a forró nyarak, a klíma felmelegedése összességében nem rontja egy-egy ország vagy térség pozícióját a turisztikai térképen, tehát európai viszonylatban pl. Olaszország, Spanyolország vagy a görög szigetek ennek ellenére is a kedvelt úti célok között a dobogós helyen állnak – tette hozzá Petőné Szabolcsi Hajnalka.