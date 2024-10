Városszerte a virágágyások előkészítései zajlottak az elmúlt időszakban, hiszen elkezdődött a kétnyári- és hagymás növények ültetése Nyíregyházán. Közel hetvenötezer kétnyári dísznövény és hagymás virág kerül elültetése, hogy ismét szemet gyönyörködtető legyen városunk. Ősszel sok-sok árvácska és nefelejcs varázsolja hatalmas virágoskertté városunkat, tavasszal pedig a most elültetett hagymás növények szépségeit csodálhatjuk meg. Ahogyan már megszokhatták a Városlakók, most is különleges színkombinációk és formák díszítik majd köztereinket.

- NYÍRVV -