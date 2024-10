A budapesti Hősök teréről a nyíregyházi Hősök terére fut el Nádudvari Péter ultrafutó az 500 km Szofiért jótékonysági futó akció részeként. A Prima-díjjal is kitüntetett gyógypedagógus így gyűjt adományokat az agydaganattal küzdő Szofi gyógykezelésére. A kilométereket most is bárki örökbe fogadhatja, ezzel is segítve a kislány németországi kezelését. A kölni terápiákra eddig ugyanis jól reagált a szervezete, a kezelések jelentik tehát szinte az egyetlen reményt a gyógyulásra – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

A nyíregyházi kislányért fut

A nyíregyházi Veres Szofi négyévesen már megküzdött a leukémiával, az idei év elején pedig kiderült: egy újabb rosszindulatú megbetegedéssel, az agydaganattal kell felvennie a harcot. Daganateltávolító műtétet hajtottak végre rajta, sugárterápiát és daganatellenes gyógyszert is kapott, de további kezelésére Magyarországon nincs lehetőség. A tízéves kislány gyógyulására egy kölni magánklinika jelenti a reményt, ahol először hő-vírus és immunterápiás kezeléseket kapott, legközelebb – valószínűleg november végén – pedig dendritikus sejtterápián vesz majd részt. Szofi szervezete eddig szerencsére jól reagál a németországi kezelésekre: a kislány iskolába jár, úgy él végre, mint egészséges társai.

Szofi története eljutott Nádudvari Péterhez, aki már tizenkét éve foglalkozik jótékony sportolással. A 40 éves ultrafutó elhatározta, idén a nyíregyházi lányért ragad futócipőt. – Egy igazi hősről van szó, aki már legyőzött egy súlyos betegséget, és a kölni kezeléseknek köszönhetően arra is megvan a remény, hogy a második csatáját is megnyerje. Szeretném, ha ez a tüneményes lány még sokáig megdobogtatná a szívünket, ezért 500 kilométer lefutásával támogatom őt, amelyeket örökbe lehet fogadni a gyógyulásáért – fogalmazott Péter.

A gyógypedagógusként dolgozó férfi azt is elmondta, a Szofiért futása leghosszabb távja egy közel 250 kilométer hosszú ultramaraton lesz. – Sokat gondolkodtam azon, melyik útvonal jelképezhetné legjobban Szofi küzdelmét. Egy idő után jött is az ötlet: mivel egy igazi szuperhősről van szó, a budapesti Hősök teréről hozzá, a nyíregyházi Hősök terére futok majd el négy egymást követő szakaszban, összesen 246 kilométert megtéve – mondta az ultrafutó. A jótékony sportoló 5 millió forint előteremtésével szeretné támogatni Szofi kölni gyógykezelését. A kilométerek egységára 10 ezer forint – ha valakinek nem áll módjában ennyit adományozni, alacsonyabb összeggel is támogathatja a lány küzdelmét. Ugyanakkor természetesen, aki többet tud adakozni, azt is szívesen fogadja a család.

A Budapest-Nyíregyháza ultramaraton mellett Péter még 254 kilométert bocsát áruba Szofi gyógyulásáért. A következő kihívások várnak a jótékony sportolóra a 2024 őszi-téli adománygyűjtő kampány során: - Debrecen - Nyíregyháza, Hősök tere 50 km: 2024 novemberében + Budapest, Hősök tere - Nyíregyháza, Hősök tere: 246 km, négy egymást követő szakaszban: 1., Budapest, Hősök tere - Hort: 63 km 2., Hort - Szihalom: 64 km 3., Szihalom - Tiszaújváros: 60 km 4., Tiszaújváros - Nyíregyháza, Hősök tere: 59 km + 204 edzéskilométer