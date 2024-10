Versenyzők a vármegyéből

Már visszatérő versenyző, hiszen harmadik alkalommal vesz részt a vetélkedőn. – Nagyon nagy élmény minden évben, két héttel ezelőtt kezdtük el a felkészülést a kiadott anyag alapján közösen, de én otthon is foglalkoztam a témával. Az idén újdonság, hogy kaptunk hulladéktannal, hulladékgazdálkodással kapcsolatos anyagokat is, ami számomra nagyon érdekes olvasmány volt, mert ez teljesen új téma, eddig nem tudtam, hogy hogyan is működik a hulladékgazdálkodás – fejtette ki a Westsik Vilmos szakközépiskola diákja.

Kristóf Kinga hetedik osztályos diák első alkalommal vesz részt a versenyen, az újfehértói Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola Darwin-team csapatának a tagjaként. – Sokat segített a felkészülésben, hogy az egyik csapattársunk már tavaly részt vett ezen a versenyen. Próbáltunk minél több helyről információt szerezni, és többféle, különböző típusú feladatok megoldásával is gyakoroltunk. Az unokatestvérem is indult már kétszer is a versenyen, amit meg is nyertek, így ő is, meg a felkészítő tanárunk, Kosztyu Gábor is nagyon sokat segített, ő azt ajánlotta, hogy mindig logikusan próbáljunk meg gondolkozni, az a legfőbb, és a legcélravezetőbb – nyilatkozta Kristóf Kinga.

A három fős csapatok tagjai izgatottan kezdték el a borítékokat kibontani, amelyekben a különböző típusú feladatokat találták. A versenyzők kaptak természetvédelmi, környezetvédelmi és specifikusan a parlagfűhöz kapcsolódó kérdéseket is, amelyek sikeres megválaszolásához az elméleti tudásukra, egy picit a kreativitásukra, az ügyességükre, és természetesen a logikájukra is szükség volt. A tavalyi év újítása az Activity nevezetű játék volt, ami idén is szerepelt a feladatok között, amellyel a pedagógus kollégákat is bevonták a versenybe. Mivel különböző korosztályból érkeztek a versenyzők, az általános iskolásokat és a középiskolásokat külön értékelték.