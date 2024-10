Ötödik alkalommal ad otthont a Sóstói Múzeumfalu a Pásztorok Világa elnevezésű rendezvénynek, melynek célja a pásztorkultúra bemutatása, népszerűsítése. Most szombaton a 9 órai kapunyitás után a Guliba Társulat hívja interaktív mesés játékra a kicsiket, majd a Hortobágyról érkező csikósok egy valódi csikósbemutatóval varázsolják el a látogatókat. A pásztorok szokásait felidézve bojtáravatást tartanak, melyen a vállalkozók összemérhetik erejüket, gyorsaságukat, ügyességüket. A déli harangszó után a III. Nyírségi csergetésnek ad otthont a Sóstói Múzeumfalu: Mussó László vezetésével a karikás- ostor-használat fogásaira derül fény. 12.15-től Simándi László etnográfus előadása a pásztorok világát méltatja, 13 órától Sipos Mihály a faluközpontban a fenntarthatóságról beszél. 15 órakor az Igrice Néptáncegyüttes táncosai mutatják be a magyar néptánchagyomány gyöngyszemeit, az előadás után pedig táncház kezdődik. Lesz mentőkutyás bemutató, a Temetőcsősz udvarán gyógyteákat kóstolhatnak a vendégek, az Aranykapu Népművészeti Egyesület alkotói helyi termelőkkel karöltve kínálják portékáikat. Lesz kosaras körhinta és népi játszóudvar, de pásztorételeket is kóstolhatnak az érdeklődők.