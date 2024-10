Templombúcsút tartottak a pátyodi görögkatolikus templomban szombaton. Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök a Szent Liturgia elején megáldotta a templomot, melyben az elmúlt félévben külső és belső felújítást is végeztek. Februárban kezdődtek el a pátyodi görögkatolikus templomot felújító munkálatok.

Templombúcsú Pátyodon

Fotó: Nyíregyházi Egyházmegye / P. Tóth Nóra Archívuma

Egy pályázatnak, az egyházmegye támogatásának és a hívek felajánlásainak köszönhetően új padlóburkolatot kapott az belső tér, szigetelték a födémet, kicserélték az elavult villamosvezetékeket, új belső ajtókat szereltek fel, valamint a liturgikus eszközök is bővültek: új miseruhák és új kehelykészlet került a helyére. Ábel püspök prédikációjában örömét fejezte ki, hogy a településen – világi és egyházi szolgálattevők, hívek – fontosnak tartják a templom állagának megóvását, hogy az Isten hajléka és annak környéke méltó módon hirdesse Isten jelenlétét a világban. A templom megújulását a lelki élet megújításának igényével állította párhuzamba. Márta és Mária evangéliumi történetéből kiindulva arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen hamar beleesünk mindannyian a megszólás és ítélkezés bűnébe. Pedig e két bűn megkeményíti a szívét annak is, aki elköveti és annak is, aki ellen elkövetik – olvasható a Nyíregyházi Egyházmegye oldalán.