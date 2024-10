– A XVII. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Napnak a Nagykálló melletti Harangod adott otthont október 12-én. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség rendezvényének célja a vármegyei polgárőr-egyesületek összejövetele, a polgárőrök munkájának elismerése, egy közösségépítő ünneplés volt – adott tájékoztatást az eseményről Lisovszki Róbert, a szövetség elnöke.

A megnyitó pillanata

Fotó: Szücs Róbert

A csodálatos helyszín és a kegyes őszi időjárás lehetővé tette, hogy egy fantasztikus napot tölthessenek együtt a polgárőrök, családtagjaik és a meghívott vendégek. A megnyitón dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának alelnöke köszöntötte a résztvevőket, Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke a vármegye vezetése nevében mondott köszönetet a polgárőröknek odaadó és önzetlen munkájukért. Az Országos Polgárőr Szövetséget dr. Szigeti László gazdasági elnökhelyettes képviselte, aki dr. Túrós András, az OPSZ elnökének üdvözletét közvetítette, majd elismeréseket is adott át: a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatát kapta Serbán János, a Nyírbélteki Polgárőr Egyesület elnöke, a Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozatát Márton Csaba, a Polgárőrség Városi Egyesülete Baktalórántháza elnöke vehette át. (A díjazottak teljes névsora a cikk alján olvasható). A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság képviseletében Tóth Attila rendőr ezredes, megbízott rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes elismerően szólt a 153 egyesülettel működő vármegyei polgárőrség munkájáról. Végül, de nem utolsósorban az áprilistól vármegyei elnöki tisztséget betöltő Lisovszki Róbert köszöntötte a polgárőröket, és adott át díjakat. Ezután színes programkavalkád kezdődött, melyben kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a kedvükre valót. A gyerekeknek arcfestéssel és ugrálóvárral kedveskedtek, míg a polgárőrök a Nagykállói Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából egészségügyi szűréseken vehettek részt. Népszerű volt a rendőrségi toborzó, a közlekedésbiztonsági program, és sokan kipróbálták a ütközőszimulátort is, aki pedig úgy döntött, az íjászatot is kipróbálhatta.