Egy 14 éves nyolcadikos kisdiák 48 évvel ezelőtt a pályaválasztási kiadványt böngészve úgy döntött, a méltán nagynevű és jó hírű Kisvárdai Postaforgalmi Szakközépiskolát választja. Erről elsőként az idősebb bátyja tudott, majd amikor megmásíthatatlanná vált a döntés, Papp László a szüleit is beavatta terveibe.

Fotó: Sipeki Péter

– Nem is a szakma, hiszen arról szinte semmit sem tudtam, hanem amit az iskoláról írtak, s az intézmény még nyújtani tudott a '70-es években, az volt döntő szempont – utal a kezdetekre a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Igazgatósága Nyíregyháza 1. postájának körzeti postavezetője, de hogy már akkor kódolva volt a postás hivatás a család életébe, az biztos, hiszen ahogy Papp László postaforgalmis lett, a nővére frissen érettségizve szeptembertől a postánál kezdett dolgozni. Persze nem ment minden simán, ugyanis abban az évben mindössze három fiú jelentkezett erre a szakra, ám fiúkollégium hiányában úgy döntöttek, nem veszik fel erre a szakra őket. A volt osztályfőnök azonban kiállít a jó eszű és tehetséges diákért, így végül mind a hárman bejuthattak a postaforgalmiba. Közülük ma már csak Papp László maradt a pályán, az pedig a középiskolás évek alatt eldőlt, jól választott.

– A tanulás nem ért véget, ugyanis Győrben, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán nappali tagozatán végeztem, ezt követte Mátészalkán az 1-es postán egy gyakornoki képzés. Az ottani kollégáktól nagyon sokat tanultam, kiváló csapat volt, s minden munkakört kipróbáltam, s még két évig ott is maradtam. Ráadásként itt ismertem meg a feleségemet is, aki szintén postás lett. Ezt követően lett oktató a postánál, nyolc évig különböző szintű tanfolyamokon okította a posta dolgozóit, a kézbesítőtől a felsőfokú ismeretekig.

Folyamatos tanulás

– Nagyon szerettem a munkámnak ezt a részét, itt mindig felkészültnek kell lenni, naprakész tudással rendelkezni nemcsak elméletben, hanem a technológiai területen is. Alaposságot, precizitást, elmélyült szakmai ismereteket követelt. Szabolcs megyei oktatótisztként került kapcsolatba a nyíregyházi 1-es postával, amikor 1994-ben kiírták a postavezető-helyettes pályázatot, beadta a jelentkezését, és nyert. – A legendás, elképesztő tudással és tapasztalattal rendelkező Szabó Pál vezette akkor a postát, nyolc évig voltam a helyettese. Nem nyesegette a szárnyaimat, hagyta, hogy az újításokat, újdonságokat kipróbájuk, bevezessük. Amikor 2002-ben nyugdíjba vonult, akkor lettem itt vezető – mesélte a Nyíregyházáig, és a megyeszékhely legnagyobb postájának vezetéséig vezető útról Papp László, aki azt mondja: a jó postás kötelességtudó, felelősségteljes, megbízható. – Mondhatnék még jelzőket, de ezek az alapok és a postások igen jelentős részében ezek meg is vannak. Aki idekerül és több időt tölt el itt, abban meg is lesz, ki is alakulnak ezek. Mert maga a szervezet is magában hordozza ezeket az értékeket – fogalmaz, de elismeri, ahogy a világ, a társadalom változott, a postának is változnia kellett. – Postásnak lenni, a postán dolgozni negyven évvel ezelőtt is rang volt, s azt gondolom, ma is az. Nem véletlen, hogy nálunk nagyon magas az átlagos munkaviszony hossza, ahogy az sem, hogy az a kézbesítőnk, akik 2-3 évtizede ugyanazon a területen dolgozik, már valóban családtagnak számít, mert ismeri a lakosokat, közvetlenebb a kapcsolat – érzékelteti a munkájuk talán legtöbbet látott és tapasztalt szeletét a postavezető. Büszkén meséli, nemrég 46 év után ment nyugdíjba az egyik ilyen kollégájuk. Az ügyfelek az utolsó munkanapján kiültek a támpont elé, úgy várták Karcsit és köszöntötték a szeretett, megbecsült kézbesítőt.