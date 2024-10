Tizennyolcadik alkalommal rendeznek Prima díjkiosztó gálát Nyíregyházán, s mint ahogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) vármegyei elnöke a rendezvényt beharangozó hétfői sajtótájékoztatón fogalmazott: ismét lepergett egy év az élet homokóráján. Czomba Csaba beszélt a díjátadó ünnepséggel kapcsolatos gyakorlati változásokról. A szervezet kuratóriumának tagjai továbbra is három Prima-díjast választanak meg, viszont az országos elnökség döntése nyomán csak egy különdíjas lehet – korábban volt arra lehetőség, hogy megosztott különdíjat adhassanak. Ezeken felül változás történt még a díjazásban is: a Prima-díjasok a korábbi egymillió helyett az idén már kétmillió forintot „vihetnek haza”, a különdíjas továbbra is ötszázezer forint kap majd.

Vitkai Éva és Czomba Csaba beszélt az idei Prima díjkiosztó gála részleteiről

Fotó: Kelet-Magyarország/Tarnavölgyi Gergely

Prima díjkiosztó gála: az idén is sok jelölést kaptak

– A díjazottak a korábban említett pénzösszegen felül Szmrecsányi Boldiszár szobrász az „Az égre törő íjász” elnevezésű alkotását is megkapják. Ez igaz egyébként az összes vármegyei díjkiosztó gálára, ebben is egységes szeretne lenni a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Az idén is nagyon sok jelölést kaptunk, bekértük a javaslatokat a szokott helyekről, csak példaként említeném a nyíregyházi önkormányzatot, a vármegyeházát, a könyvtárat vagy a helyi médiát – sorolta Czomba Csaba a tizennyolcadik Prima-gálát beharangozó sajtótájékoztatón, a VOSZ nyíregyházi irodájában.

A jelöltekről, akiknek a névsorát keretes anyagunkban olvashatnak, minden esztendőben készül egy kisfilm, melyben önmagukról, szakmai életútjukról beszélnek, s melyet a vármegyeházán megrendezett díjkiosztó gálán le is vetítenek a vendégeknek – erről már Vitkai Éva, a Prima-gálák háziasszonya, moderátora beszélt a sajtó képviselőinek.

Elmondta, ezek a filmek mindig megvilágítják azt, hogy egy-egy sikeres életpálya mögött mennyi munka is húzódik meg.

– Sosem egyszerű a kiválasztani a tíz jelöltet, és az is nagy kihívás, hogy a vármegye minden szegletébe „kitekinthessünk”. A kisfilmek készítésekor, a személyes találkozások során betekintést nyerhetünk a kulisszák mögé – mondta Vitkai Éva, aki a jelölti kisfilmek elkészítésében is jelentős szerepet játszik.