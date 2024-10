Szükség van az innovációra

Míg 2012-ben dr. Tóth Lajos Barna és a munkáját segítő műtéti team úttörőnek számítottak a CRS-HIPEC-kezelés területén, ma már három fővárosi kórházban is végeznek ilyen beavatkozást; Nyíregyházán tanulták a módszert. Az egy pici lábnyom volt a hazai sebészet történetében, most pedig egy újabb lábnyom köthető a Jósa András Tagkórház Sebészeti Osztályához és az azt vezető főorvoshoz. Visszatérve a CRS-HIPEC-re és annak eredményességére, feldolgozva a beteganyagot, elmondható, hogy a túlélési adatokban, a műtéti szövődményekben, a mortalitásban is a nemzetközi élmezőnyhöz tartoznak. Az elmúlt 12 év sokszorosan visszaigazolta, hogy érdemes és szükséges volt bevezetni az új eljárást, akkor is, ha sokan kétségbe vonták annak létjogosultságát.

Dr. Tóth Lajos Barna osztályvezető főorvos

Fotó: KM-archív, Dodó Ferenc

– Mindig azt mondtam, s vallom ma is, a diagnosztizált daganatos betegségben szenvedők ma már sokkal jobb eséllyel élnek túl, mint egy-két évtizeddel ezelőtt, és ebben nekünk, orvosoknak hatalmas a felelősségünk. A tudomány folyamatosan új lehetőségeket ad a kezünkbe, amelyekkel kötelességünk élni. A sebészetben az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb vívmánya a laparoszkópia, mert ezzel a betegek számára számtalan előnyt lehet biztosítani, hiba lenne az ebben rejlő lehetőségeket nem kihasználni. Sebészként és osztályvezető főorvosként is az innovációt tartom szem előtt, azt, ami a betegek gyógyulását, családjuk körében eltöltött sok-sok évet jelentheti. Ha nem megyünk az újdonságok, új technikák és technológiák felé, akkor lemaradunk. Lehet sebészetet csinálni, azonban az új utakra rá kell lépnünk – vallja a főorvos, aki büszke arra, hogy az osztályuk népszerű a rezidensek körében és szerencsére maradnak is, így nagyon kicsi a fluktuáció a nyíregyházi sebészeten.